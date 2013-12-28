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"تعارفوا" للإرشاد الأسري يحتفل بالفائزين في مسابقة التميز لذوي الإعاقة

برعاية مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، مساء اليوم، حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة التميز لذوي الإعاقة، وإعلان الفائزين، برعاية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبحضور الأميرة نوف بنت عبدالرحمن و"الجاسر الإنسانية"، التي قدمت الجوائز.

ويقام الحفل في فندق "أرت فيو" في السادسة مساء، ويُنقل مباشرة عبر حساب المركز في "تويتر" و"اليوتيوب" و"الزوم".

ويتضمن الحفل عدة كلمات وعرض فيلم عن الجائزة وفيلم عن "الجاسر الإنسانية".

وسيتم الإعلان عن الفائزين العشرة في هذه المسابقة؛ حيث سيعلن رئيس لجنة التحكيم د.عثمان العثمان الأسماء.

وهدفت الجائزة إلى تكريم الأسر التي تميزت في رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة خلال جائحة "كورونا"، ونشر ثقافة العطاء وتعزيزها بين أسر ذوي الإعاقة؛ فيما سيتم عرض عدد من تجارب الأسر الفائزة مع أبنائها.

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"تعارفوا" للإرشاد الأسري يحتفل بالفائزين في مسابقة التميز لذوي الإعاقة
سبق

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، مساء اليوم، حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة التميز لذوي الإعاقة، وإعلان الفائزين، برعاية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبحضور الأميرة نوف بنت عبدالرحمن و"الجاسر الإنسانية"، التي قدمت الجوائز.

ويقام الحفل في فندق "أرت فيو" في السادسة مساء، ويُنقل مباشرة عبر حساب المركز في "تويتر" و"اليوتيوب" و"الزوم".

ويتضمن الحفل عدة كلمات وعرض فيلم عن الجائزة وفيلم عن "الجاسر الإنسانية".

وسيتم الإعلان عن الفائزين العشرة في هذه المسابقة؛ حيث سيعلن رئيس لجنة التحكيم د.عثمان العثمان الأسماء.

وهدفت الجائزة إلى تكريم الأسر التي تميزت في رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة خلال جائحة "كورونا"، ونشر ثقافة العطاء وتعزيزها بين أسر ذوي الإعاقة؛ فيما سيتم عرض عدد من تجارب الأسر الفائزة مع أبنائها.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:03 PM

"تعارفوا" للإرشاد الأسري يحتفل بالفائزين في مسابقة التميز لذوي الإعاقة

برعاية مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، مساء اليوم، حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة التميز لذوي الإعاقة، وإعلان الفائزين، برعاية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبحضور الأميرة نوف بنت عبدالرحمن و"الجاسر الإنسانية"، التي قدمت الجوائز.

ويقام الحفل في فندق "أرت فيو" في السادسة مساء، ويُنقل مباشرة عبر حساب المركز في "تويتر" و"اليوتيوب" و"الزوم".

ويتضمن الحفل عدة كلمات وعرض فيلم عن الجائزة وفيلم عن "الجاسر الإنسانية".

وسيتم الإعلان عن الفائزين العشرة في هذه المسابقة؛ حيث سيعلن رئيس لجنة التحكيم د.عثمان العثمان الأسماء.

وهدفت الجائزة إلى تكريم الأسر التي تميزت في رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة خلال جائحة "كورونا"، ونشر ثقافة العطاء وتعزيزها بين أسر ذوي الإعاقة؛ فيما سيتم عرض عدد من تجارب الأسر الفائزة مع أبنائها.

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