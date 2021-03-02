النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية

تستغرق ساعات.. "السيسي" يزور السودان السبت المقبل

يناقش مع "البرهان" ملف سد النهضة والقضايا الثنائية

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق

ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية اليوم (الثلاثاء).

بينت المصادر أن "البرهان" و"السيسي" سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تستغرق ساعات.. "السيسي" يزور السودان السبت المقبل
سبق

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق

ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية اليوم (الثلاثاء).

بينت المصادر أن "البرهان" و"السيسي" سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:00 PM

تستغرق ساعات.. "السيسي" يزور السودان السبت المقبل

يناقش مع "البرهان" ملف سد النهضة والقضايا الثنائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
278

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق

ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية اليوم (الثلاثاء).

بينت المصادر أن "البرهان" و"السيسي" سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,604
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة