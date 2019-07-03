النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم

قال: مدتها 26 يومًا.. فيها طباخ التمر ويزرع الخيار.. نهارها يقصر وليلها يزيد

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:24 AM

"الحصيني": "هقعة وهنعة الجوزاء" تبدأ اليوم.. حرارتها شديدة ورياحها سموم

قال: مدتها 26 يومًا.. فيها طباخ التمر ويزرع الخيار.. نهارها يقصر وليلها يزيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
387

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء بدايةُ الجوزاء، فيها جمرة القيظ؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء 30/ 10/ 1440هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا، تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13 يومًا" تكثر في الجوزاء رياح السموم، فيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف: يتوفر الرطب بشكل ظاهر وتُزرع فيه بعض الخضار؛ كالقرع، والكوسة، والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل، وتقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء واليوم هو أول أيام الهقعة.. إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,521
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,369
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,802
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,317

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة