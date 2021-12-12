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"الحارثي" يلتقي مسؤولَيْن إعلاميَيْن مصريين وعمانين بفعاليات الدورة الـ41 لاتحاد الإذاعات العربية

ناقش معهم التعاون الإذاعي والتلفزيوني وتطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية حسين كمال زين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، بمشاركة 150 إعلاميًا من كل وسائل الإعلام العربية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، وتطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي.

كما التقى الحارثي، وكيل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان محمد بن سعيد البلوشي، جرى خلاله مناقشة تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني، والمجال الإخباري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحارثي" يلتقي مسؤولَيْن إعلاميَيْن مصريين وعمانين بفعاليات الدورة الـ41 لاتحاد الإذاعات العربية
سبق

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية حسين كمال زين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، بمشاركة 150 إعلاميًا من كل وسائل الإعلام العربية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، وتطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي.

كما التقى الحارثي، وكيل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان محمد بن سعيد البلوشي، جرى خلاله مناقشة تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني، والمجال الإخباري.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:23 AM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:42 AM

"الحارثي" يلتقي مسؤولَيْن إعلاميَيْن مصريين وعمانين بفعاليات الدورة الـ41 لاتحاد الإذاعات العربية

ناقش معهم التعاون الإذاعي والتلفزيوني وتطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية حسين كمال زين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، بمشاركة 150 إعلاميًا من كل وسائل الإعلام العربية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، وتطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي.

كما التقى الحارثي، وكيل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان محمد بن سعيد البلوشي، جرى خلاله مناقشة تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني، والمجال الإخباري.

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