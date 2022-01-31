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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات

مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراضه وتدميره

أدانت البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصراراً من قِبل ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحدٍ إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدّدت "الخارجية" على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات
سبق

أدانت البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصراراً من قِبل ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحدٍ إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدّدت "الخارجية" على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:35 AM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات

مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراضه وتدميره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصراراً من قِبل ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحدٍ إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدّدت "الخارجية" على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

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