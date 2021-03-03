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مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريبًا

قالت لـ"سبق": الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى

أكدت مصادر لـ"سبق" أن الاستعدادات بدأت لافتتاح مراكز لقاح كورونا في محافظتي المجاردة وبارق المتجاورتين.

وبيّنت المصادر أن الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات الأهالي بعنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما).

المجاردة لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريبًا
سبق

أكدت مصادر لـ"سبق" أن الاستعدادات بدأت لافتتاح مراكز لقاح كورونا في محافظتي المجاردة وبارق المتجاورتين.

وبيّنت المصادر أن الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات الأهالي بعنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما).

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:17 PM

مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريبًا

قالت لـ"سبق": الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أكدت مصادر لـ"سبق" أن الاستعدادات بدأت لافتتاح مراكز لقاح كورونا في محافظتي المجاردة وبارق المتجاورتين.

وبيّنت المصادر أن الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات الأهالي بعنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما).

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