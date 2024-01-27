"الفيصل" يدشن أول جامعة تدار بالذكاء الاصطناعي في جدة.. الأحد

باستثمارات تجاوزت 400 مليون ريال وبمواصفات ومعايير عالمية

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، افتتاح المبنى الجديد لجامعة الأعمال والتكنولوجيا "UBT" يوم الأحد المقبل، على كورنيش جدة، والذي سيدار كاملًا عبر الذكاء الاصطناعي، ووفق أحدث التقنيات الحديثة.

ويقام المبنى الجديد على مساحات أراضٍ ومسطحات تقارب 40 ألف متر مربع، باستثمارات تجاوزت 400 مليون ريال، ويراعي أفضل المواصفات والمعايير العالمية؛ ليكون أحد أهم المعالم المعمارية والحضارية الجديدة في عروس البحر الأحمر.

واعتبر رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل تدشين المبنى الجديد؛ تجسيدًا لاهتمام الدولة الرشيدة بالعلم والبحث، ودعمها المستمر للجامعات السعودية التي تحمل لواء المعرفة والتنوير، وتسخر كل إمكاناتها لتأهيل شباب وشابات الوطن لحمل لواء المسؤولية، والمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية مجتمعهم، ومواكبة تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن جامعة "UBT" تعد اليوم منارة علم مكنت الشباب والشابات وخرجت أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة من أجل دعم المشروعات التنموية للوطن في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المبنى الجديد الذي يقام في أحد أكثر المواقع تميزًا على كورنيش جدة، وبجوار أرقى معالمها، ويمثل تحفة تعليمية معمارية متميزة على جميع الأصعدة؛ حيث يأتي بعد أكثر من عقدين من التميز الأكاديمي وتخريج الآلاف من الطلاب والطالبات يتقلدون أرفع المناصب ويديرون العديد من الأعمال الخاصة الناجحة ويتبوؤون مناصب حكومية في مختلف الأجهزة، وهو امتداد لرؤية الجامعة بخلق بيئة تعليمية للطلاب توفر لهم تجربة متكاملة على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، وتضمن لهم توفر كل احتياجاتهم كطلاب في جامعة تعتبر ضمن أرقى الجامعات على مستوى المملكة والمنطقة.

وشدد على أن المقر الجديد للجامعة يدار باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي التي تضمن التعلم الذاتي والتحكم بأجهزة الإنارة والتكييف والحريق وغيرها، مما يزيد من الكفاءة التشغيلية ويقلل من الخطأ البشري، ويضمن تصنيف مبنى الجامعة كمبنى ذكي، بعدما تمكن من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير الرقي والفخامة مع المحافظة على البيئة؛ تماشيًا مع توجهات الدولة بالحرص على أن تكون المباني والمنشآت الحديثة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، لافتًا إلى أنه من أهم المشروعات الاستثمارية في مجال التعليم العالي.

وتحتفل UBT بمرور 20 سنة إلى تميزها في مجال التعليم العالية وحصولها إلى اعتمادات مؤسسية وبرامجية محلية ودولية وتصنيفها بتصنيف خمسة نجوم من قبل هيئة QS للتصنيف العالمي.