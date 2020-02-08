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موسم حائل يعلن انطلاق ملتقى حاتم الطائي.. ونائب أمير المنطقة يرعاه

مساعٍ لتنظيم ملتقى دولي يُعنى بالترجمة باعتبارها عمليةً معرفية ولغوية

أعلن موسم حائل الأول، وضمن فعالياته، انطلاقة ملتقى حاتم الطائي الدولي الرابع تحت عنوان "الترجمة ودورها في البناء الثقافي"، على مسرح النادي بحائل.

وقد رعى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ حفل انطلاق الملتقى الذي سيشارك فيه أكثر من 30 متحدثًا من مختلف دول العالم.

وشكر خلال كلمته التي ألقاها، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والقيادة الحكيمة؛ على دعمهم للثقافة والمثقفين، مبينًا سموه اهتمام القيادة برؤية المملكة 2030 في تنظيم ودعم قطاع الثقافة.

وخصّصت لوزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن فرحان 11 هيئة ثقافية بينها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية الترجمة بالتزود بالعلم والمعرفة وبناء جسور التواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى.

من ناحيته قال رئيس نادي حائل الأدبي الدكتور نايف المهيلب: الملتقى يسعى إلى تحقيق التميز في مجال الترجمة ودورها في التثقيف والتفاعل الحضاري؛ بهدف التركيز على الترجمة ودورها في بناء الثقافة المعاصرة وإبراز الشخصية السعودية للحضارات الأخرى من خلال الأبحاث العلمية المحكمة.

وأضاف: نادي حائل الأدبي يسعى إلى تنظيم ملتقى دولي يُعنى بالترجمة باعتبارها عملية معرفية ولغوية تحت شعار "ترجمان الرؤية متعة الحاضر وفائدة المستقبل".

وبيّن "المهيلب" أن الملتقى يهدف إلى إظهار خصوصية المجتمع السعودي بدينه وقيمه وأخلاقه وتجسير العلاقة بين الشعوب والنخب؛ من خلال الترجمة باعتبارها مصدرًا من مصادر التنوير، واستهداف الترجمة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تستهدفها وزارة الثقافة.

يذكر أن ملتقى حاتم الطائي الدولي بنسخته الرابعة يضم 30 متحدثًا من جنسيات مختلفة من دول العالم، وست جلسات علمية تسهم في الحراك الثقافي بالمنطقة، ويُقام بشراكة ما بين موسم حائل والنادي الأدبي الثقافي بحائل.

موسم حائل الترجمة ودورها في البناء الثقافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم حائل يعلن انطلاق ملتقى حاتم الطائي.. ونائب أمير المنطقة يرعاه
سبق

أعلن موسم حائل الأول، وضمن فعالياته، انطلاقة ملتقى حاتم الطائي الدولي الرابع تحت عنوان "الترجمة ودورها في البناء الثقافي"، على مسرح النادي بحائل.

وقد رعى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ حفل انطلاق الملتقى الذي سيشارك فيه أكثر من 30 متحدثًا من مختلف دول العالم.

وشكر خلال كلمته التي ألقاها، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والقيادة الحكيمة؛ على دعمهم للثقافة والمثقفين، مبينًا سموه اهتمام القيادة برؤية المملكة 2030 في تنظيم ودعم قطاع الثقافة.

وخصّصت لوزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن فرحان 11 هيئة ثقافية بينها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية الترجمة بالتزود بالعلم والمعرفة وبناء جسور التواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى.

من ناحيته قال رئيس نادي حائل الأدبي الدكتور نايف المهيلب: الملتقى يسعى إلى تحقيق التميز في مجال الترجمة ودورها في التثقيف والتفاعل الحضاري؛ بهدف التركيز على الترجمة ودورها في بناء الثقافة المعاصرة وإبراز الشخصية السعودية للحضارات الأخرى من خلال الأبحاث العلمية المحكمة.

وأضاف: نادي حائل الأدبي يسعى إلى تنظيم ملتقى دولي يُعنى بالترجمة باعتبارها عملية معرفية ولغوية تحت شعار "ترجمان الرؤية متعة الحاضر وفائدة المستقبل".

وبيّن "المهيلب" أن الملتقى يهدف إلى إظهار خصوصية المجتمع السعودي بدينه وقيمه وأخلاقه وتجسير العلاقة بين الشعوب والنخب؛ من خلال الترجمة باعتبارها مصدرًا من مصادر التنوير، واستهداف الترجمة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تستهدفها وزارة الثقافة.

يذكر أن ملتقى حاتم الطائي الدولي بنسخته الرابعة يضم 30 متحدثًا من جنسيات مختلفة من دول العالم، وست جلسات علمية تسهم في الحراك الثقافي بالمنطقة، ويُقام بشراكة ما بين موسم حائل والنادي الأدبي الثقافي بحائل.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
03:36 PM

موسم حائل يعلن انطلاق ملتقى حاتم الطائي.. ونائب أمير المنطقة يرعاه

مساعٍ لتنظيم ملتقى دولي يُعنى بالترجمة باعتبارها عمليةً معرفية ولغوية

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خالد السليمي - حائل
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أعلن موسم حائل الأول، وضمن فعالياته، انطلاقة ملتقى حاتم الطائي الدولي الرابع تحت عنوان "الترجمة ودورها في البناء الثقافي"، على مسرح النادي بحائل.

وقد رعى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ حفل انطلاق الملتقى الذي سيشارك فيه أكثر من 30 متحدثًا من مختلف دول العالم.

وشكر خلال كلمته التي ألقاها، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والقيادة الحكيمة؛ على دعمهم للثقافة والمثقفين، مبينًا سموه اهتمام القيادة برؤية المملكة 2030 في تنظيم ودعم قطاع الثقافة.

وخصّصت لوزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن فرحان 11 هيئة ثقافية بينها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية الترجمة بالتزود بالعلم والمعرفة وبناء جسور التواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى.

من ناحيته قال رئيس نادي حائل الأدبي الدكتور نايف المهيلب: الملتقى يسعى إلى تحقيق التميز في مجال الترجمة ودورها في التثقيف والتفاعل الحضاري؛ بهدف التركيز على الترجمة ودورها في بناء الثقافة المعاصرة وإبراز الشخصية السعودية للحضارات الأخرى من خلال الأبحاث العلمية المحكمة.

وأضاف: نادي حائل الأدبي يسعى إلى تنظيم ملتقى دولي يُعنى بالترجمة باعتبارها عملية معرفية ولغوية تحت شعار "ترجمان الرؤية متعة الحاضر وفائدة المستقبل".

وبيّن "المهيلب" أن الملتقى يهدف إلى إظهار خصوصية المجتمع السعودي بدينه وقيمه وأخلاقه وتجسير العلاقة بين الشعوب والنخب؛ من خلال الترجمة باعتبارها مصدرًا من مصادر التنوير، واستهداف الترجمة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تستهدفها وزارة الثقافة.

يذكر أن ملتقى حاتم الطائي الدولي بنسخته الرابعة يضم 30 متحدثًا من جنسيات مختلفة من دول العالم، وست جلسات علمية تسهم في الحراك الثقافي بالمنطقة، ويُقام بشراكة ما بين موسم حائل والنادي الأدبي الثقافي بحائل.

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