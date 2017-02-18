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شاهد: مأساة "ريان" تتكرر في أفغانستان.. "حيدر" سقط في بئر عميقة وبكاؤه وتأوهه يدمي القلوب

جهود السلطات والسكان المحليين لم تكلل بعد بالنجاح

لم تمض إلا أيام قليلة على مأساة سقوط ووفاة الطفل المغربي "ريان"، الذي شغلت قصته وسائل الإعلام العالمية والإقليمية ومواقع التواصل الاجتماعي طويلاً، لتتكرر المأساة مرة أخرى بحذافيرها، ولكن هذه المرة في أفغانستان، حيث سقط الطفل حيدر، البالغ من العمر 5 أعوام، في بئر ضيقة وعميقة مظلمة، في ولاية زابول، جنوب شرق أفغانستان، منذ الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

نحو 3 أيام مضت على سقوط الطفل، ولازالت جهود إخراجه من تلك البئر لم تكلل بالنجاح؛ إذ تحاول السلطات والسكان المحليون بأقصى طاقة انتشال صاحب الأعوام الخمسة من البئر التي تبلغ عمقها 25 متراً، وإنقاذه من مصير الطفل المغربي الراحل.

وبثت وسائل الإعلام المحلية صوراً ومقاطع فيديو لعملية إنقاذ "حيدر"، حيث لازالت الجرافات تعمل بالحفر، ولكن مدى الضيق والعمق الكبير للبئر يُفشل المحاولات حتى الوقت الراهن.

بكاء وتأوه
وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنتشرة صوراً للطفل من داخل البئر، بعد إدخال كاميرا صغيرة إلى مكان سقوطه، فيما يمكن سماع صوت بكاؤه وتأوهه طلباً للنجدة.

وفي أحد المقاطع يتحدث والد الطفل معه في محاولة تهدئة روعه، إذ يقول له: "حيدر، تحدث معي، نحن نحاول إخراجك، هل أنت بخير يا بني؟ تحدث معي ولا تبكِ، نحن نعمل على إخراجك".. ليجيب الصبي بصوت حزين خافت: "حسناً، سأستمر في الحديث".

وتحظى عملية إنقاذ "حيدر" باهتمام كبير من السلطات الأفغانية، فقد وصل عدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية إلى موقع السقوط لترقب عملية الإنقاذ؛ بما في ذلك وزير الدفاع محمد يعقوب، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ونائب وزير الصحة العامة.

فيما كتب سكرتير نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد الغني بارادار، في تغريدة على "تويتر"، إن "هناك فريقاً مع سيارة إسعاف وأكسجين وأشياء أخرى ضرورية" لإنقاذ الطفل، وأضاف: "صحته جيدة، ويطلب أحياناً الطعام والماء".

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شاهد: مأساة "ريان" تتكرر في أفغانستان.. "حيدر" سقط في بئر عميقة وبكاؤه وتأوهه يدمي القلوب
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لم تمض إلا أيام قليلة على مأساة سقوط ووفاة الطفل المغربي "ريان"، الذي شغلت قصته وسائل الإعلام العالمية والإقليمية ومواقع التواصل الاجتماعي طويلاً، لتتكرر المأساة مرة أخرى بحذافيرها، ولكن هذه المرة في أفغانستان، حيث سقط الطفل حيدر، البالغ من العمر 5 أعوام، في بئر ضيقة وعميقة مظلمة، في ولاية زابول، جنوب شرق أفغانستان، منذ الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

نحو 3 أيام مضت على سقوط الطفل، ولازالت جهود إخراجه من تلك البئر لم تكلل بالنجاح؛ إذ تحاول السلطات والسكان المحليون بأقصى طاقة انتشال صاحب الأعوام الخمسة من البئر التي تبلغ عمقها 25 متراً، وإنقاذه من مصير الطفل المغربي الراحل.

وبثت وسائل الإعلام المحلية صوراً ومقاطع فيديو لعملية إنقاذ "حيدر"، حيث لازالت الجرافات تعمل بالحفر، ولكن مدى الضيق والعمق الكبير للبئر يُفشل المحاولات حتى الوقت الراهن.

بكاء وتأوه
وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنتشرة صوراً للطفل من داخل البئر، بعد إدخال كاميرا صغيرة إلى مكان سقوطه، فيما يمكن سماع صوت بكاؤه وتأوهه طلباً للنجدة.

وفي أحد المقاطع يتحدث والد الطفل معه في محاولة تهدئة روعه، إذ يقول له: "حيدر، تحدث معي، نحن نحاول إخراجك، هل أنت بخير يا بني؟ تحدث معي ولا تبكِ، نحن نعمل على إخراجك".. ليجيب الصبي بصوت حزين خافت: "حسناً، سأستمر في الحديث".

وتحظى عملية إنقاذ "حيدر" باهتمام كبير من السلطات الأفغانية، فقد وصل عدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية إلى موقع السقوط لترقب عملية الإنقاذ؛ بما في ذلك وزير الدفاع محمد يعقوب، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ونائب وزير الصحة العامة.

فيما كتب سكرتير نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد الغني بارادار، في تغريدة على "تويتر"، إن "هناك فريقاً مع سيارة إسعاف وأكسجين وأشياء أخرى ضرورية" لإنقاذ الطفل، وأضاف: "صحته جيدة، ويطلب أحياناً الطعام والماء".

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
12:31 AM

شاهد: مأساة "ريان" تتكرر في أفغانستان.. "حيدر" سقط في بئر عميقة وبكاؤه وتأوهه يدمي القلوب

جهود السلطات والسكان المحليين لم تكلل بعد بالنجاح

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ياسر نجدي - الرياض
8
4,772

لم تمض إلا أيام قليلة على مأساة سقوط ووفاة الطفل المغربي "ريان"، الذي شغلت قصته وسائل الإعلام العالمية والإقليمية ومواقع التواصل الاجتماعي طويلاً، لتتكرر المأساة مرة أخرى بحذافيرها، ولكن هذه المرة في أفغانستان، حيث سقط الطفل حيدر، البالغ من العمر 5 أعوام، في بئر ضيقة وعميقة مظلمة، في ولاية زابول، جنوب شرق أفغانستان، منذ الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

نحو 3 أيام مضت على سقوط الطفل، ولازالت جهود إخراجه من تلك البئر لم تكلل بالنجاح؛ إذ تحاول السلطات والسكان المحليون بأقصى طاقة انتشال صاحب الأعوام الخمسة من البئر التي تبلغ عمقها 25 متراً، وإنقاذه من مصير الطفل المغربي الراحل.

وبثت وسائل الإعلام المحلية صوراً ومقاطع فيديو لعملية إنقاذ "حيدر"، حيث لازالت الجرافات تعمل بالحفر، ولكن مدى الضيق والعمق الكبير للبئر يُفشل المحاولات حتى الوقت الراهن.

بكاء وتأوه
وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنتشرة صوراً للطفل من داخل البئر، بعد إدخال كاميرا صغيرة إلى مكان سقوطه، فيما يمكن سماع صوت بكاؤه وتأوهه طلباً للنجدة.

وفي أحد المقاطع يتحدث والد الطفل معه في محاولة تهدئة روعه، إذ يقول له: "حيدر، تحدث معي، نحن نحاول إخراجك، هل أنت بخير يا بني؟ تحدث معي ولا تبكِ، نحن نعمل على إخراجك".. ليجيب الصبي بصوت حزين خافت: "حسناً، سأستمر في الحديث".

وتحظى عملية إنقاذ "حيدر" باهتمام كبير من السلطات الأفغانية، فقد وصل عدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية إلى موقع السقوط لترقب عملية الإنقاذ؛ بما في ذلك وزير الدفاع محمد يعقوب، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ونائب وزير الصحة العامة.

فيما كتب سكرتير نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد الغني بارادار، في تغريدة على "تويتر"، إن "هناك فريقاً مع سيارة إسعاف وأكسجين وأشياء أخرى ضرورية" لإنقاذ الطفل، وأضاف: "صحته جيدة، ويطلب أحياناً الطعام والماء".

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