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مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة طفل يتعرض للعنف ويجري اتخاذ اللازم

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة تعرض طفل للعنف في مكة المكرمة.

وقال المركز:‫ إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة طفل يتعرض للعنف ويجري اتخاذ اللازم
سبق

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة تعرض طفل للعنف في مكة المكرمة.

وقال المركز:‫ إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
01:21 PM

مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة طفل يتعرض للعنف ويجري اتخاذ اللازم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,130

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة تعرض طفل للعنف في مكة المكرمة.

وقال المركز:‫ إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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