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"الهاجري": لقاءات المجلس التنسيقي تستهدف الكثير من المشاريع الاستثمارية بالعراق

على هامش زيارة وفد المملكة لبغداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

أكد عضو الوفد السعودي المشارك بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة ناصر بن مرسان الهاجري، أن اللقاءات بين الجانبين تستهدف إنشاء الكثير من المشاريع الاستثمارية المشتركة في الجانب الصناعي والاقتصادي والزراعي والاستثماري بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، خاصة أن العراق يعد من الدول التي تساعد على الاستثمار بما يجود به من مقومات بيئية وطبيعية محفزة وهو يستهلك في سوقه قرابة 60 مليار من الواردات.

وقال الهاجري، إن مشاركة القطاع الخاص تأتي في إطار أهمية التكامل مع القطاع العام لخدمة البيئة الاستثمارية في العراق الشقيق وفي المملكة، والتوسع في التبادل التجاري والاقتصادي وتلبية احتياجات العراق من المواد الصناعية والإنشائية، في ظل توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، والرئيس العراقي برهم صالح.

وكان وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد وصل أمس إلى بغداد، وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بن بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي، في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي، واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيُعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وسيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهاجري": لقاءات المجلس التنسيقي تستهدف الكثير من المشاريع الاستثمارية بالعراق
سبق

أكد عضو الوفد السعودي المشارك بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة ناصر بن مرسان الهاجري، أن اللقاءات بين الجانبين تستهدف إنشاء الكثير من المشاريع الاستثمارية المشتركة في الجانب الصناعي والاقتصادي والزراعي والاستثماري بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، خاصة أن العراق يعد من الدول التي تساعد على الاستثمار بما يجود به من مقومات بيئية وطبيعية محفزة وهو يستهلك في سوقه قرابة 60 مليار من الواردات.

وقال الهاجري، إن مشاركة القطاع الخاص تأتي في إطار أهمية التكامل مع القطاع العام لخدمة البيئة الاستثمارية في العراق الشقيق وفي المملكة، والتوسع في التبادل التجاري والاقتصادي وتلبية احتياجات العراق من المواد الصناعية والإنشائية، في ظل توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، والرئيس العراقي برهم صالح.

وكان وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد وصل أمس إلى بغداد، وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بن بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي، في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي، واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيُعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وسيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
09:16 AM

"الهاجري": لقاءات المجلس التنسيقي تستهدف الكثير من المشاريع الاستثمارية بالعراق

على هامش زيارة وفد المملكة لبغداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

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حمد الفراج - الرياض
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أكد عضو الوفد السعودي المشارك بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة ناصر بن مرسان الهاجري، أن اللقاءات بين الجانبين تستهدف إنشاء الكثير من المشاريع الاستثمارية المشتركة في الجانب الصناعي والاقتصادي والزراعي والاستثماري بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، خاصة أن العراق يعد من الدول التي تساعد على الاستثمار بما يجود به من مقومات بيئية وطبيعية محفزة وهو يستهلك في سوقه قرابة 60 مليار من الواردات.

وقال الهاجري، إن مشاركة القطاع الخاص تأتي في إطار أهمية التكامل مع القطاع العام لخدمة البيئة الاستثمارية في العراق الشقيق وفي المملكة، والتوسع في التبادل التجاري والاقتصادي وتلبية احتياجات العراق من المواد الصناعية والإنشائية، في ظل توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، والرئيس العراقي برهم صالح.

وكان وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد وصل أمس إلى بغداد، وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بن بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي، في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي، واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيُعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وسيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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