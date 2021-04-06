ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية بحوزتهما متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع، كما ضبطت نصف متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض. ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

"الأمن البيئي" تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-06 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية بحوزتهما متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع، كما ضبطت نصف متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.



ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 07:01 PM

"الأمن البيئي" تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية بحوزتهما متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع، كما ضبطت نصف متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.



ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.