النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة

أجريت بمركز القلب.. وتضمّنت استبدال صمامات

أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عملية قلب مفتوح ناجحة، تُعد الأولى من نوعها في المركز لطفلة؛ تَضَمّنت استبدال كل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بصمامات صناعية، من خلال فتحة تجميلية جانبية تحت الثدي الأيمن.

وذكر المركز أن العملية الجراحية أجريت للطفلة بعد تشخيص الحالة من الفريق الطبي المعالج؛ حيث استُبدل الصمامان عن طريق فتحة جانبية صغيرة تحت الثدي الأيمن عوضًا عن الجراحة في وسط الصدر؛ وبذلك يتفادى قص عظم الصدر وندبة الجرح مكان العملية، التي قد تكون نوعًا ما مشوهة وخاصة عند السيدات.

وقد تكللت العملية بالنجاح؛ حيث خرجت الطفلة من المركز بعد استقرار حالتها.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة
سبق

أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عملية قلب مفتوح ناجحة، تُعد الأولى من نوعها في المركز لطفلة؛ تَضَمّنت استبدال كل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بصمامات صناعية، من خلال فتحة تجميلية جانبية تحت الثدي الأيمن.

وذكر المركز أن العملية الجراحية أجريت للطفلة بعد تشخيص الحالة من الفريق الطبي المعالج؛ حيث استُبدل الصمامان عن طريق فتحة جانبية صغيرة تحت الثدي الأيمن عوضًا عن الجراحة في وسط الصدر؛ وبذلك يتفادى قص عظم الصدر وندبة الجرح مكان العملية، التي قد تكون نوعًا ما مشوهة وخاصة عند السيدات.

وقد تكللت العملية بالنجاح؛ حيث خرجت الطفلة من المركز بعد استقرار حالتها.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:43 PM

نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة

أجريت بمركز القلب.. وتضمّنت استبدال صمامات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
516

أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عملية قلب مفتوح ناجحة، تُعد الأولى من نوعها في المركز لطفلة؛ تَضَمّنت استبدال كل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بصمامات صناعية، من خلال فتحة تجميلية جانبية تحت الثدي الأيمن.

وذكر المركز أن العملية الجراحية أجريت للطفلة بعد تشخيص الحالة من الفريق الطبي المعالج؛ حيث استُبدل الصمامان عن طريق فتحة جانبية صغيرة تحت الثدي الأيمن عوضًا عن الجراحة في وسط الصدر؛ وبذلك يتفادى قص عظم الصدر وندبة الجرح مكان العملية، التي قد تكون نوعًا ما مشوهة وخاصة عند السيدات.

وقد تكللت العملية بالنجاح؛ حيث خرجت الطفلة من المركز بعد استقرار حالتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,597
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة