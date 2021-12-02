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باستخدام "الكارتو".. "قلب حائل" يجري عمليتين نوعيتين لحالتين في يوم واحد

يعد الجهاز من أحدث التقنيات الحديثة الحالية لعلاج أمراض اعتلال نظم القلب

نجح مركز القلب بمدينة حائل بإجراء عمليتين نوعيتين ناجحتين لحالتين في يوم واحد؛ الأولى لمريضة تبلغ من العمر 30 عاماً كانت تعاني من تسارع بطيني، والثانية لمريضة تبلغ من العمر 56 عاماً كانت تعاني من تسارع فوق بطيني، وتم إجراء العمليتين باستخدام جهاز الكارتو.

وتفصيلًا: أجرى العمليتين طاقم طبي بقيادة الدكتور أحمد رجب من مركز القلب بحائل، والدكتور نعيم الشعيبي من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجدة، ورئيس جمعية نظم القلب السعودية ورئيس قسم قلب البالغين بجامعة الملك عبدالعزيز، وتم خروج المريضتين من المركز وحالتاهما الصحية مستقرتان.

واجتمع مدير مستشفى الملك سلمان التخصصي ومركز القلب بحائل الأخصائي أول فايز المياح، بالطاقم الطبي بعد نجاح العمليتين لتقديم الشكر لهم، ووضع خطط واتفاقيات مستقبلية تخدم المرضى المستفيدين من خدمات مركز القلب لخدمتهم داخل المنطقة دون العناء والسفر لخارج المنطقة، وذلك من منطلق حرصه وحرص وتوجيهات الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية بتجمع حائل الصحي.

يُشار إلى أن جهاز "الكارتو" يعد من أحدث التقنيات الحديثة الحالية لعلاج أمراض اعتلال نظم القلب، وهو جهاز رسم تخطيطي ثلاثي الأبعاد لعضلة القلب يعتمد على تقنيات عالية الدقة، والتي تساعد في تسهيل اكتشاف البؤر المسببة لتسارع نبضات القلب غير طبيعية، وكذلك لتشخيص وعلاج أمراض كهربائية القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باستخدام "الكارتو".. "قلب حائل" يجري عمليتين نوعيتين لحالتين في يوم واحد
سبق

نجح مركز القلب بمدينة حائل بإجراء عمليتين نوعيتين ناجحتين لحالتين في يوم واحد؛ الأولى لمريضة تبلغ من العمر 30 عاماً كانت تعاني من تسارع بطيني، والثانية لمريضة تبلغ من العمر 56 عاماً كانت تعاني من تسارع فوق بطيني، وتم إجراء العمليتين باستخدام جهاز الكارتو.

وتفصيلًا: أجرى العمليتين طاقم طبي بقيادة الدكتور أحمد رجب من مركز القلب بحائل، والدكتور نعيم الشعيبي من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجدة، ورئيس جمعية نظم القلب السعودية ورئيس قسم قلب البالغين بجامعة الملك عبدالعزيز، وتم خروج المريضتين من المركز وحالتاهما الصحية مستقرتان.

واجتمع مدير مستشفى الملك سلمان التخصصي ومركز القلب بحائل الأخصائي أول فايز المياح، بالطاقم الطبي بعد نجاح العمليتين لتقديم الشكر لهم، ووضع خطط واتفاقيات مستقبلية تخدم المرضى المستفيدين من خدمات مركز القلب لخدمتهم داخل المنطقة دون العناء والسفر لخارج المنطقة، وذلك من منطلق حرصه وحرص وتوجيهات الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية بتجمع حائل الصحي.

يُشار إلى أن جهاز "الكارتو" يعد من أحدث التقنيات الحديثة الحالية لعلاج أمراض اعتلال نظم القلب، وهو جهاز رسم تخطيطي ثلاثي الأبعاد لعضلة القلب يعتمد على تقنيات عالية الدقة، والتي تساعد في تسهيل اكتشاف البؤر المسببة لتسارع نبضات القلب غير طبيعية، وكذلك لتشخيص وعلاج أمراض كهربائية القلب.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:44 PM

باستخدام "الكارتو".. "قلب حائل" يجري عمليتين نوعيتين لحالتين في يوم واحد

يعد الجهاز من أحدث التقنيات الحديثة الحالية لعلاج أمراض اعتلال نظم القلب

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منصور الشلاقي - حائل
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نجح مركز القلب بمدينة حائل بإجراء عمليتين نوعيتين ناجحتين لحالتين في يوم واحد؛ الأولى لمريضة تبلغ من العمر 30 عاماً كانت تعاني من تسارع بطيني، والثانية لمريضة تبلغ من العمر 56 عاماً كانت تعاني من تسارع فوق بطيني، وتم إجراء العمليتين باستخدام جهاز الكارتو.

وتفصيلًا: أجرى العمليتين طاقم طبي بقيادة الدكتور أحمد رجب من مركز القلب بحائل، والدكتور نعيم الشعيبي من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجدة، ورئيس جمعية نظم القلب السعودية ورئيس قسم قلب البالغين بجامعة الملك عبدالعزيز، وتم خروج المريضتين من المركز وحالتاهما الصحية مستقرتان.

واجتمع مدير مستشفى الملك سلمان التخصصي ومركز القلب بحائل الأخصائي أول فايز المياح، بالطاقم الطبي بعد نجاح العمليتين لتقديم الشكر لهم، ووضع خطط واتفاقيات مستقبلية تخدم المرضى المستفيدين من خدمات مركز القلب لخدمتهم داخل المنطقة دون العناء والسفر لخارج المنطقة، وذلك من منطلق حرصه وحرص وتوجيهات الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية بتجمع حائل الصحي.

يُشار إلى أن جهاز "الكارتو" يعد من أحدث التقنيات الحديثة الحالية لعلاج أمراض اعتلال نظم القلب، وهو جهاز رسم تخطيطي ثلاثي الأبعاد لعضلة القلب يعتمد على تقنيات عالية الدقة، والتي تساعد في تسهيل اكتشاف البؤر المسببة لتسارع نبضات القلب غير طبيعية، وكذلك لتشخيص وعلاج أمراض كهربائية القلب.

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