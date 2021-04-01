وفاة عبد الله الشمري بعد معاناة مع المرض

توفي عبد الله سعود الشمري، أمس الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.
الفقيد والد: "هادي، وخالد، وجابر، ومشعل، ومشعان، وعلي، وفيصل".
غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.
"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد ولفرحان محمد عودة الشمري.
توفي عبد الله سعود الشمري، أمس الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.
الفقيد والد: "هادي، وخالد، وجابر، ومشعل، ومشعان، وعلي، وفيصل".
غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.
"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد ولفرحان محمد عودة الشمري.
توفي عبد الله سعود الشمري، أمس الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.
الفقيد والد: "هادي، وخالد، وجابر، ومشعل، ومشعان، وعلي، وفيصل".
غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.
"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد ولفرحان محمد عودة الشمري.
توفي عبد الله سعود الشمري، أمس الأربعاء، بعد معاناة مع المرض.
الفقيد والد: "هادي، وخالد، وجابر، ومشعل، ومشعان، وعلي، وفيصل".
غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.
"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد ولفرحان محمد عودة الشمري.