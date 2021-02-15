أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز"

احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.
احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.
احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.
احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.