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أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز"

احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.

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أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز"
سبق

احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:01 PM

أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.

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