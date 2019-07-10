غدًا .. "النصراويون" ينتخبون رئيسًا جديدًا للنادي

خمسة مرشحين يدخلون السباق الانتخابي

يختار النصراويون عند الخامسة والنصف من عصر غدٍ الخميس، رئيسًا جديدًا للنادي من بين خمسة مرشحين وذلك في الاجتماع الذي سيتم عقده بمقر نادي النصر.

هذا وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ ( 9 / 11 / 1440) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات (cavesc@gsa.gov,sa).

وأعلنت إدارة نادي النصر مساء اليوم الأربعاء تلقيها خطابًا من الهيئة العامة للرياضة يتضمن قوائم المرشحين النهائية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وتضمنت القوائم خمسة مرشحين وهم:

القائمة المرشحة الأولى:

صالح بن عبدالرحمن صالح الأطرم رئيسًا

عبدالعزيز بن محمد عبدالله العويسي نائبًا

إبراهيم بن صالح عبدالعزيز الحسينان عضوًا

محمد سليمان محمد الخريجي عضوًا

محمد بن سعد علي المساعد عضوًا

القائمة المرشحة الثانية:

رئيس نصر بن عبدالله صالح النصر

نائب د/ سعيد بن علي عبد الله الشهري

عضو د/ ضيف الله بن ذعار سعد العتيبي

عضو فايز بن عايض كردي العنزي

عضو متعب بن ناصر سالم القحطاني

عضو منير بن خليل محمد حجيج

عضو ثامر بن نايف مشل الشمري.

القائمة المرشحة الثالثة:

تركي بن عبدالرحمن عبدالعزيز الدهام رئيسًا

مساعد بن سعد عبدالرحمن بن مرشد نائب الرئيس

حاتم بن عبدالرحمن محمد الفواز عضوًا

عبدالرحمن بن محمد حمد الخثلان عضوًا

بندر بن سعد سعود الرشود عضوًا.

القائمة المرشحة الرابعة:

رئيس د/ صفوان بن سليمان السويكت

عضو المهندس سهيل بن علي القاسم

عضو فهد بن سليمان صالح الطيار

عضو عبدالرحمن بن عوض محمد الشهري

عضو سلمان بن عبدالله خالد الحلافي

عضو ناصر بن علي سلمان الجميد .

القائمة المرشحة الخامسة:

د/ إبراهيم بن عبدالله عثمان العثمان رئيسًا

د/ عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر نائب الرئيس

د/ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل عضوًا

خالد بن إبراهيم غائم أبو غانم عضوًا

عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله الزوير عضوًا.