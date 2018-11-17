محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول عسيري

استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة العشاء اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول حسن بن عبد الرحيم محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده المصلين بجامع أبوحمامة الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وتعازي وزير الداخلية وتعازي أمير منطقة عسير ونائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبرت أسرة شهيد الواجب من جانبها عن فخرها واعتزازها باستشهاد ابنها في ميدان العزة والكرامة، مشيرة إلى أن استشهاد ابنها دفاعاً عن الوطن وسام فخر لها، وأكدت إيمانها العميق بقضاء الله وقدره, داعية الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.