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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز

و1.829 حقيبة شتوية في عدة محافظات يمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 4.875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1.829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11.803 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.

مركز الملك سلمان للإغاثة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 4.875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1.829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11.803 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
05:46 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز

و1.829 حقيبة شتوية في عدة محافظات يمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 4.875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1.829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11.803 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.

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