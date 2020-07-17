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"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.

وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد
سبق

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.

وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
03:23 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
04:14 PM

"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,165

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.

وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

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