"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد
أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.
وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.
"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد
عبدالله البرقاويسبق2020-07-17
أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.
وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
03:23 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
04:14 PM
"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد
أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.
وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.