"الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل.

وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.