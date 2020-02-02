"البلوي": جامعة حائل خالية من "كورونا".. حذار من الحسابات الوهمية

بعد تداول شائعات عن إصابة إحدى الطالبات بالفيروس

أكدت جامعة حائل، خلوّها من فيروس "كورونا"، عَقِب تداول رسائل بمواقع التواصل مَفادها إصابة طالبة بالفيروس.

ونفى المتحدث الإعلامي لجامعة حائل سعود البلوي، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، إصابة طالبة في ‫جامعة حائل بفيروس كورونا.

وأضاف "البلوي" أن ما نُشر مجرد شائعة من حسابات وهمية، ولا يمتّ للحقيقة بصلة.

واختتم بأن الجامعة تأمل من الجميع تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة، والحذر من حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد في تصريح، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا الجديد؛ موضحًا أن هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع وصول فيروس كورونا للمملكة.