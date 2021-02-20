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أمطارٌ متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من "عفيف"

فرق الصيانة تضع علامات تحذيرية للمسافرين بأماكن المياه

شهدت محافظة عفيف وقراها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في جهات مختلفة أدت في بعض المواقع لجريان الأودية الصغيرة والشعاب.

كما غمرت مياه السيول المنقولة بعض أجزاء الطرق المحيطة بالمحافظة، ما حدا بفرق صيانة الطرق لوضع أقماع وعلامات تحذيرية للمسافرين بمكامن المياه.

أمطار عفيف حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمطارٌ متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من "عفيف"
سبق

شهدت محافظة عفيف وقراها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في جهات مختلفة أدت في بعض المواقع لجريان الأودية الصغيرة والشعاب.

كما غمرت مياه السيول المنقولة بعض أجزاء الطرق المحيطة بالمحافظة، ما حدا بفرق صيانة الطرق لوضع أقماع وعلامات تحذيرية للمسافرين بمكامن المياه.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:58 PM

أمطارٌ متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من "عفيف"

فرق الصيانة تضع علامات تحذيرية للمسافرين بأماكن المياه

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فهد الغبيوي - عفيف
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شهدت محافظة عفيف وقراها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في جهات مختلفة أدت في بعض المواقع لجريان الأودية الصغيرة والشعاب.

كما غمرت مياه السيول المنقولة بعض أجزاء الطرق المحيطة بالمحافظة، ما حدا بفرق صيانة الطرق لوضع أقماع وعلامات تحذيرية للمسافرين بمكامن المياه.

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