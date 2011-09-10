استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, مدير عام التعليم في المنطقة، حمد بن ناصر الوهيبي. وقدم "الوهيبي"، خلال اللقاء شرحًا عن ما تقوم به الإدارة العامة للتعليم في الرياض من فعاليات، بمناسبة اليوم الوطني، مقدمًا دعوة له لرعاية وحضور احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، في مقر وزارة التعليم.

فيصل بن بندر يستقبل مدير عام التعليم في منطقة الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-10 استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, مدير عام التعليم في المنطقة، حمد بن ناصر الوهيبي.



وقدم "الوهيبي"، خلال اللقاء شرحًا عن ما تقوم به الإدارة العامة للتعليم في الرياض من فعاليات، بمناسبة اليوم الوطني، مقدمًا دعوة له لرعاية وحضور احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، في مقر وزارة التعليم.





10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:28 PM

فيصل بن بندر يستقبل مدير عام التعليم في منطقة الرياض تلقى دعوة لحضور احتفال الوزارة باليوم الوطني الـ 89





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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم, مدير عام التعليم في المنطقة، حمد بن ناصر الوهيبي.



وقدم "الوهيبي"، خلال اللقاء شرحًا عن ما تقوم به الإدارة العامة للتعليم في الرياض من فعاليات، بمناسبة اليوم الوطني، مقدمًا دعوة له لرعاية وحضور احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، في مقر وزارة التعليم.



