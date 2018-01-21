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ماذا قال أبطال العالم في القدرة عن العلا في أول زيارة

تُقام في نهاية الشهر الجاري

تقام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 في مدينة العلا في نهاية الشهر الجاري، ويشارك فيها العديد من أبطال العالم السابقين والحاليين، ومنهم الإيطالي "جيانلوكا لاليشا" بطل العالم السابق في بطولات القدرة والتحمل عندما شاهد محافظة العُلا لأول مرة قال: لاحظت الإمكانات الكبيرة منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى العُلا والمقومات اللازمة لإقامة بطولات القدرة والتحمل على مستوى عالمي من تضاريسها ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول، إلى شغفها وطموحها في نشر هذه الرياضة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية للفروسية.

وتعد البطولة إحدى أبرز بطولات القدرة والتحمل عالميًا، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، يوم 29 يناير 2022، وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 على أكثر من 15 مليون ريال سعودي "4.2 مليون دولار أميركي" من الجوائزِ النقدية والعينية التي تُعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم.

وتغطي البطولة المُعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مسافة 120 كلم على مدى أَربع مراحل، تمتد عبر صحراء وجبال العُلا. وستشهد البطولة هذا العام مشاركة مجموعة من أَفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إِلى 200 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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ماذا قال أبطال العالم في القدرة عن العلا في أول زيارة
سبق

تقام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 في مدينة العلا في نهاية الشهر الجاري، ويشارك فيها العديد من أبطال العالم السابقين والحاليين، ومنهم الإيطالي "جيانلوكا لاليشا" بطل العالم السابق في بطولات القدرة والتحمل عندما شاهد محافظة العُلا لأول مرة قال: لاحظت الإمكانات الكبيرة منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى العُلا والمقومات اللازمة لإقامة بطولات القدرة والتحمل على مستوى عالمي من تضاريسها ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول، إلى شغفها وطموحها في نشر هذه الرياضة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية للفروسية.

وتعد البطولة إحدى أبرز بطولات القدرة والتحمل عالميًا، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، يوم 29 يناير 2022، وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 على أكثر من 15 مليون ريال سعودي "4.2 مليون دولار أميركي" من الجوائزِ النقدية والعينية التي تُعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم.

وتغطي البطولة المُعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مسافة 120 كلم على مدى أَربع مراحل، تمتد عبر صحراء وجبال العُلا. وستشهد البطولة هذا العام مشاركة مجموعة من أَفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إِلى 200 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
05:38 PM

ماذا قال أبطال العالم في القدرة عن العلا في أول زيارة

تُقام في نهاية الشهر الجاري

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,484

تقام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 في مدينة العلا في نهاية الشهر الجاري، ويشارك فيها العديد من أبطال العالم السابقين والحاليين، ومنهم الإيطالي "جيانلوكا لاليشا" بطل العالم السابق في بطولات القدرة والتحمل عندما شاهد محافظة العُلا لأول مرة قال: لاحظت الإمكانات الكبيرة منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى العُلا والمقومات اللازمة لإقامة بطولات القدرة والتحمل على مستوى عالمي من تضاريسها ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول، إلى شغفها وطموحها في نشر هذه الرياضة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية للفروسية.

وتعد البطولة إحدى أبرز بطولات القدرة والتحمل عالميًا، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، يوم 29 يناير 2022، وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 على أكثر من 15 مليون ريال سعودي "4.2 مليون دولار أميركي" من الجوائزِ النقدية والعينية التي تُعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم.

وتغطي البطولة المُعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مسافة 120 كلم على مدى أَربع مراحل، تمتد عبر صحراء وجبال العُلا. وستشهد البطولة هذا العام مشاركة مجموعة من أَفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إِلى 200 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,729

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