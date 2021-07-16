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"اليويفا" يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة

ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي يستضيف نهائي 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن الملاعب المستضيفة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي سيستضيف نهائي "التشامبيونزليغ" عام 2022.

وفي عام 2023 سيستضيف ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة اسطنبول التركية النهائي القاري تعويضاً لها، بعد أن سحبت منها استضافة المباراة النهائية عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأقيمت في البرتغال.

وفي عام 2024 ستستضيف العاصمة البريطانية لندن النهائي على ملعب "ويمبلي" الشهير، على أن تستضيف ميونخ الألمانية نهائي عام 2025.

وبالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام المباريات النهائية في الأعوام الأربعة المقبلة كما يلي:

- عام 2022 في مدينة إشبيلية الإسبانية

- عام 2023 في مدينة بودابست الهنغارية

- عام 2024 في مدينة دبلن الأيرلندية

- عام 2025 في مدينة بيلباو الإسبانية

دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"اليويفا" يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن الملاعب المستضيفة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي سيستضيف نهائي "التشامبيونزليغ" عام 2022.

وفي عام 2023 سيستضيف ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة اسطنبول التركية النهائي القاري تعويضاً لها، بعد أن سحبت منها استضافة المباراة النهائية عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأقيمت في البرتغال.

وفي عام 2024 ستستضيف العاصمة البريطانية لندن النهائي على ملعب "ويمبلي" الشهير، على أن تستضيف ميونخ الألمانية نهائي عام 2025.

وبالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام المباريات النهائية في الأعوام الأربعة المقبلة كما يلي:

- عام 2022 في مدينة إشبيلية الإسبانية

- عام 2023 في مدينة بودابست الهنغارية

- عام 2024 في مدينة دبلن الأيرلندية

- عام 2025 في مدينة بيلباو الإسبانية

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:23 PM

"اليويفا" يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة

ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي يستضيف نهائي 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن الملاعب المستضيفة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي سيستضيف نهائي "التشامبيونزليغ" عام 2022.

وفي عام 2023 سيستضيف ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة اسطنبول التركية النهائي القاري تعويضاً لها، بعد أن سحبت منها استضافة المباراة النهائية عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأقيمت في البرتغال.

وفي عام 2024 ستستضيف العاصمة البريطانية لندن النهائي على ملعب "ويمبلي" الشهير، على أن تستضيف ميونخ الألمانية نهائي عام 2025.

وبالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام المباريات النهائية في الأعوام الأربعة المقبلة كما يلي:

- عام 2022 في مدينة إشبيلية الإسبانية

- عام 2023 في مدينة بودابست الهنغارية

- عام 2024 في مدينة دبلن الأيرلندية

- عام 2025 في مدينة بيلباو الإسبانية

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