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"مسك" و"العنود" تطلقان مسارًا مشتركًا لتمكين المنظمات غير الربحية

لتعزيز أسباب استدامتها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بهدف بناء إطار للتعاون المشترك بين الطرفين في دعم المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعزيز أسباب استدامتها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقّع الاتفاقية من طرف "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن طرف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بمدينة الرياض.

ويهدف التعاون المبرم بين "مسك الخيرية" و"العنود الخيرية" إلى بحث فرص العمل المشتركة لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية للمؤسستين، والتعاون في مجال البحث وتحليل احتياجات المنظمات الشبابية غير الربحية، وإقامة البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين فيها.

وبهدف تحقيق أهداف المذكرة، سيتولى فريق العمل المنبثق من مذكرة التفاهم بحْث الأهداف الاستراتيجية الموحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطة عمل تنفيذية لتحديد الأهداف المنوطة بكل طرف.

وبالنظر إلى ما تنطوي عليه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية من باعٍ طويل في إدارة العمل غير الربحي، وإطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى تنمية كفاءة منظمات القطاع الثالث والعاملين فيها -لا سيما من فئة الشباب- فإن توقيع مذكرة التعاون يُعَد خطوة إلى الأمام في مسعى "مسك الخيرية" نحو دَفْع عجلة نمو القطاع غير الربحي، وبناء أسس راسخة لاستدامة منظماته، وتحقيق مستهدفاته المقررة في رؤية السعودية 2030.

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"مسك" و"العنود" تطلقان مسارًا مشتركًا لتمكين المنظمات غير الربحية
سبق

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بهدف بناء إطار للتعاون المشترك بين الطرفين في دعم المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعزيز أسباب استدامتها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقّع الاتفاقية من طرف "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن طرف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بمدينة الرياض.

ويهدف التعاون المبرم بين "مسك الخيرية" و"العنود الخيرية" إلى بحث فرص العمل المشتركة لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية للمؤسستين، والتعاون في مجال البحث وتحليل احتياجات المنظمات الشبابية غير الربحية، وإقامة البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين فيها.

وبهدف تحقيق أهداف المذكرة، سيتولى فريق العمل المنبثق من مذكرة التفاهم بحْث الأهداف الاستراتيجية الموحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطة عمل تنفيذية لتحديد الأهداف المنوطة بكل طرف.

وبالنظر إلى ما تنطوي عليه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية من باعٍ طويل في إدارة العمل غير الربحي، وإطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى تنمية كفاءة منظمات القطاع الثالث والعاملين فيها -لا سيما من فئة الشباب- فإن توقيع مذكرة التعاون يُعَد خطوة إلى الأمام في مسعى "مسك الخيرية" نحو دَفْع عجلة نمو القطاع غير الربحي، وبناء أسس راسخة لاستدامة منظماته، وتحقيق مستهدفاته المقررة في رؤية السعودية 2030.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
06:26 PM

"مسك" و"العنود" تطلقان مسارًا مشتركًا لتمكين المنظمات غير الربحية

لتعزيز أسباب استدامتها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بهدف بناء إطار للتعاون المشترك بين الطرفين في دعم المنظمات الشبابية غير الربحية، وتعزيز أسباب استدامتها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقّع الاتفاقية من طرف "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن طرف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" بمدينة الرياض.

ويهدف التعاون المبرم بين "مسك الخيرية" و"العنود الخيرية" إلى بحث فرص العمل المشتركة لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية ومضاعفة أعدادها، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية للمؤسستين، والتعاون في مجال البحث وتحليل احتياجات المنظمات الشبابية غير الربحية، وإقامة البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين فيها.

وبهدف تحقيق أهداف المذكرة، سيتولى فريق العمل المنبثق من مذكرة التفاهم بحْث الأهداف الاستراتيجية الموحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطة عمل تنفيذية لتحديد الأهداف المنوطة بكل طرف.

وبالنظر إلى ما تنطوي عليه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية من باعٍ طويل في إدارة العمل غير الربحي، وإطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى تنمية كفاءة منظمات القطاع الثالث والعاملين فيها -لا سيما من فئة الشباب- فإن توقيع مذكرة التعاون يُعَد خطوة إلى الأمام في مسعى "مسك الخيرية" نحو دَفْع عجلة نمو القطاع غير الربحي، وبناء أسس راسخة لاستدامة منظماته، وتحقيق مستهدفاته المقررة في رؤية السعودية 2030.

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