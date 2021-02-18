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"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير

تشهد مرتفعات منطقة تبوك بدء تساقط الثلوج عليها، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز، لتوثيق تساقط هذه الثلوج.

وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/7/1442هـ، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
سبق

تشهد مرتفعات منطقة تبوك بدء تساقط الثلوج عليها، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز، لتوثيق تساقط هذه الثلوج.

وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/7/1442هـ، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:19 AM

"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير

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بدر الجبل - تبوك
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3,594

تشهد مرتفعات منطقة تبوك بدء تساقط الثلوج عليها، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز، لتوثيق تساقط هذه الثلوج.

وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/7/1442هـ، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.

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