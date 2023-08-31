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بعد 3 أيام من اختفائه .. العثور على الطفل "ماجد" متجولاً داخل سوق البلد بالطائف

قطعَ مسافة تزيد على 270 كم مترجلاً ومنقولاً بمركبة وأسرته تشكر "سبق"

استبشرت أُسرة الطفل الأردني المفقود "ماجد أنور يوسف" فرحًا وسعادةً بعد العثور عليه داخل الطائف وتحديدًا في المنطقة المركزية "سوق البلد" بعد أن قطع مسافة تزيد على 270 كم من مركز الغريف بمحافظة الخرمة مكان إقامته وصولاً للطائف، ما بين مترجلاً ومنقولاً عبر إحدى المركبات .

ووفقًا لوالده والذي أكدَ أنهُ بلغهُ اتصال ليلة أمس من شخص أفاد بأنه شاهد ابنه في المنطقة المركزية داخل الطائف، وعليه فقد توجه والداه نحو الموقع للتأكد من وجوده، وبعد البحث المطول في الموقع تمكنت والدته من العثور عليه بمشاركة فريق برق للبحث والإنقاذ، متجولاً داخل سوق البلد، مُطلقةً صيحات الفرح بلقائه، حامدةً وشاكرةً الله على سلامته.

وقدمَ والد الطفل شكره وتقديره للجهات الأمنية والفرق التطوعية لمشاركتها في مجريات البحث منذُ فقدانه، كما خص بالشكر "سبق" على متابعة واقعة اختفائه.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة، حيث بدأت الجهات الأمنية المختصة، بمشاركة فرق الدفاع المدني في الطائف، مجريات البحث عن الطفل المفقود، والذي يسكن مع أسرته في مركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة شرق الطائف.

المفقود "ماجد" اختفى عن أنظار أسرته يوم الجمعة الماضية ليلاً، حينها ووفقًا لإفادة والده لـ"سبق" بأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، مؤكدًا أن ابنه المفقود لم يتعود التأخير سابقًا، وأنه طبيعي جدًا ولا يعاني أي حالات قد تدفعه للخروج والفقدان.

في حين كانت الجهات الأمنية ممثلةً في مركز شرطة الغريف قد تبلغ بفقدان الطفل، وبدوره باشر مجريات البحث، حتى مشاركة فرق الدفاع المدني والتي قامت بتمشيط المنطقة بأوديتها ومزارعها وآبارها وأسطح المنازل دون أن الوصول لما يفيد بوجوده.

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بعد 3 أيام من اختفائه .. العثور على الطفل "ماجد" متجولاً داخل سوق البلد بالطائف
سبق

استبشرت أُسرة الطفل الأردني المفقود "ماجد أنور يوسف" فرحًا وسعادةً بعد العثور عليه داخل الطائف وتحديدًا في المنطقة المركزية "سوق البلد" بعد أن قطع مسافة تزيد على 270 كم من مركز الغريف بمحافظة الخرمة مكان إقامته وصولاً للطائف، ما بين مترجلاً ومنقولاً عبر إحدى المركبات .

ووفقًا لوالده والذي أكدَ أنهُ بلغهُ اتصال ليلة أمس من شخص أفاد بأنه شاهد ابنه في المنطقة المركزية داخل الطائف، وعليه فقد توجه والداه نحو الموقع للتأكد من وجوده، وبعد البحث المطول في الموقع تمكنت والدته من العثور عليه بمشاركة فريق برق للبحث والإنقاذ، متجولاً داخل سوق البلد، مُطلقةً صيحات الفرح بلقائه، حامدةً وشاكرةً الله على سلامته.

وقدمَ والد الطفل شكره وتقديره للجهات الأمنية والفرق التطوعية لمشاركتها في مجريات البحث منذُ فقدانه، كما خص بالشكر "سبق" على متابعة واقعة اختفائه.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة، حيث بدأت الجهات الأمنية المختصة، بمشاركة فرق الدفاع المدني في الطائف، مجريات البحث عن الطفل المفقود، والذي يسكن مع أسرته في مركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة شرق الطائف.

المفقود "ماجد" اختفى عن أنظار أسرته يوم الجمعة الماضية ليلاً، حينها ووفقًا لإفادة والده لـ"سبق" بأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، مؤكدًا أن ابنه المفقود لم يتعود التأخير سابقًا، وأنه طبيعي جدًا ولا يعاني أي حالات قد تدفعه للخروج والفقدان.

في حين كانت الجهات الأمنية ممثلةً في مركز شرطة الغريف قد تبلغ بفقدان الطفل، وبدوره باشر مجريات البحث، حتى مشاركة فرق الدفاع المدني والتي قامت بتمشيط المنطقة بأوديتها ومزارعها وآبارها وأسطح المنازل دون أن الوصول لما يفيد بوجوده.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
02:07 AM

بعد 3 أيام من اختفائه .. العثور على الطفل "ماجد" متجولاً داخل سوق البلد بالطائف

قطعَ مسافة تزيد على 270 كم مترجلاً ومنقولاً بمركبة وأسرته تشكر "سبق"

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فهد العتيبي - الطائف
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10,194

استبشرت أُسرة الطفل الأردني المفقود "ماجد أنور يوسف" فرحًا وسعادةً بعد العثور عليه داخل الطائف وتحديدًا في المنطقة المركزية "سوق البلد" بعد أن قطع مسافة تزيد على 270 كم من مركز الغريف بمحافظة الخرمة مكان إقامته وصولاً للطائف، ما بين مترجلاً ومنقولاً عبر إحدى المركبات .

ووفقًا لوالده والذي أكدَ أنهُ بلغهُ اتصال ليلة أمس من شخص أفاد بأنه شاهد ابنه في المنطقة المركزية داخل الطائف، وعليه فقد توجه والداه نحو الموقع للتأكد من وجوده، وبعد البحث المطول في الموقع تمكنت والدته من العثور عليه بمشاركة فريق برق للبحث والإنقاذ، متجولاً داخل سوق البلد، مُطلقةً صيحات الفرح بلقائه، حامدةً وشاكرةً الله على سلامته.

وقدمَ والد الطفل شكره وتقديره للجهات الأمنية والفرق التطوعية لمشاركتها في مجريات البحث منذُ فقدانه، كما خص بالشكر "سبق" على متابعة واقعة اختفائه.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة، حيث بدأت الجهات الأمنية المختصة، بمشاركة فرق الدفاع المدني في الطائف، مجريات البحث عن الطفل المفقود، والذي يسكن مع أسرته في مركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة شرق الطائف.

المفقود "ماجد" اختفى عن أنظار أسرته يوم الجمعة الماضية ليلاً، حينها ووفقًا لإفادة والده لـ"سبق" بأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، مؤكدًا أن ابنه المفقود لم يتعود التأخير سابقًا، وأنه طبيعي جدًا ولا يعاني أي حالات قد تدفعه للخروج والفقدان.

في حين كانت الجهات الأمنية ممثلةً في مركز شرطة الغريف قد تبلغ بفقدان الطفل، وبدوره باشر مجريات البحث، حتى مشاركة فرق الدفاع المدني والتي قامت بتمشيط المنطقة بأوديتها ومزارعها وآبارها وأسطح المنازل دون أن الوصول لما يفيد بوجوده.

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