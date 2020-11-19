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الجنون الإيراني.. "سلامي": طهران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن نفسها

أشار إلى أهمية الخليج العربي للاقتصاد العالمي

في تصريح غير مسؤول وغير محسوب العواقب، يعكس جنون وتخبط قادة النظام الإيراني، ذكر قائد الحرس الثوري حسين سلامي، اليوم (الخميس)، أن "إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها الحيوية".

وأشار "سلامي" إلى أن الخليج منطقة إستراتيجية للاقتصاد العالمي، زاعماً أن "إيران تؤدي دوراً جيداً في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وادعى أن "إستراتيجية بلاده دفاعية ولن تشكل ابتداء أي تهديد لأي بلد أبداً"، مناقضاً زعمه بالقول: "إن تلك الإستراتيجية الدفاعية مترافقة مع تكتيكات هجومية".

وأدلى "سلامي" بتصريحاته الاستعراضية التي نقلها الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز"، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين الماضي؛ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من كبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرّك ضدّ موقع نووي إيراني خلال الأسابيع المقبلة.

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الجنون الإيراني.. "سلامي": طهران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن نفسها
سبق

في تصريح غير مسؤول وغير محسوب العواقب، يعكس جنون وتخبط قادة النظام الإيراني، ذكر قائد الحرس الثوري حسين سلامي، اليوم (الخميس)، أن "إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها الحيوية".

وأشار "سلامي" إلى أن الخليج منطقة إستراتيجية للاقتصاد العالمي، زاعماً أن "إيران تؤدي دوراً جيداً في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وادعى أن "إستراتيجية بلاده دفاعية ولن تشكل ابتداء أي تهديد لأي بلد أبداً"، مناقضاً زعمه بالقول: "إن تلك الإستراتيجية الدفاعية مترافقة مع تكتيكات هجومية".

وأدلى "سلامي" بتصريحاته الاستعراضية التي نقلها الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز"، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين الماضي؛ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من كبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرّك ضدّ موقع نووي إيراني خلال الأسابيع المقبلة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:12 PM

الجنون الإيراني.. "سلامي": طهران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن نفسها

أشار إلى أهمية الخليج العربي للاقتصاد العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في تصريح غير مسؤول وغير محسوب العواقب، يعكس جنون وتخبط قادة النظام الإيراني، ذكر قائد الحرس الثوري حسين سلامي، اليوم (الخميس)، أن "إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها الحيوية".

وأشار "سلامي" إلى أن الخليج منطقة إستراتيجية للاقتصاد العالمي، زاعماً أن "إيران تؤدي دوراً جيداً في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وادعى أن "إستراتيجية بلاده دفاعية ولن تشكل ابتداء أي تهديد لأي بلد أبداً"، مناقضاً زعمه بالقول: "إن تلك الإستراتيجية الدفاعية مترافقة مع تكتيكات هجومية".

وأدلى "سلامي" بتصريحاته الاستعراضية التي نقلها الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز"، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين الماضي؛ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من كبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرّك ضدّ موقع نووي إيراني خلال الأسابيع المقبلة.

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