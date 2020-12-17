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هل تتخيل أين يحتسي هؤلاء الشباب الشاي؟ شاهد "إتكاءة فوق السحاب"

"أمواج البحر" تلفُّ الجبال في منظر رباني وتوثيق إبداعي لـ"سعيد مشهور"

لفّت كميات السحب الكثيفة، مساء أمس الأربعاء، جبالَ ومرتفعات غرب أبها، متشكلة كأمواج البحر، في منظر رباني بديع حضرت فيه كاميرا المصور "سعيد مشهور".

ووثّقت عدسة المصور المبدع "سعيد مشهور"، مجموعةً من الشباب وهم يحتسون الشاي فوق جبال أبها بمنطقة عسير، والسحب أسفلهم.

وتشهد مرتفعات غرب أبها، هذه الأيام، مناظر طبيعية جميلة؛ إذ يغطي سماءها السحاب المنخفض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تتخيل أين يحتسي هؤلاء الشباب الشاي؟ شاهد "إتكاءة فوق السحاب"
سبق

لفّت كميات السحب الكثيفة، مساء أمس الأربعاء، جبالَ ومرتفعات غرب أبها، متشكلة كأمواج البحر، في منظر رباني بديع حضرت فيه كاميرا المصور "سعيد مشهور".

ووثّقت عدسة المصور المبدع "سعيد مشهور"، مجموعةً من الشباب وهم يحتسون الشاي فوق جبال أبها بمنطقة عسير، والسحب أسفلهم.

وتشهد مرتفعات غرب أبها، هذه الأيام، مناظر طبيعية جميلة؛ إذ يغطي سماءها السحاب المنخفض.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:14 PM

هل تتخيل أين يحتسي هؤلاء الشباب الشاي؟ شاهد "إتكاءة فوق السحاب"

"أمواج البحر" تلفُّ الجبال في منظر رباني وتوثيق إبداعي لـ"سعيد مشهور"

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سويد الحارثي - عسير
2
11,531

لفّت كميات السحب الكثيفة، مساء أمس الأربعاء، جبالَ ومرتفعات غرب أبها، متشكلة كأمواج البحر، في منظر رباني بديع حضرت فيه كاميرا المصور "سعيد مشهور".

ووثّقت عدسة المصور المبدع "سعيد مشهور"، مجموعةً من الشباب وهم يحتسون الشاي فوق جبال أبها بمنطقة عسير، والسحب أسفلهم.

وتشهد مرتفعات غرب أبها، هذه الأيام، مناظر طبيعية جميلة؛ إذ يغطي سماءها السحاب المنخفض.

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