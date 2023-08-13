أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 2.098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 132.816 إصابة. وبيّنت الوزارة أنها سجلت وفاة 65 مريضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.968 وفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".

إصابة 2.098 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-13 أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 2.098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 132.816 إصابة.



وبيّنت الوزارة أنها سجلت وفاة 65 مريضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.968 وفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 04:34 PM

إصابة 2.098 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم الفيروس قتل 65 شخصًا جديدًا





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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 2.098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 132.816 إصابة.



وبيّنت الوزارة أنها سجلت وفاة 65 مريضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.968 وفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".