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"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

إصابة 2.098 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

الفيروس قتل 65 شخصًا جديدًا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 2.098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 132.816 إصابة.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت وفاة 65 مريضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.968 وفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 2.098 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 2.098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 132.816 إصابة.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت وفاة 65 مريضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.968 وفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
04:34 PM

إصابة 2.098 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

الفيروس قتل 65 شخصًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 2.098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 132.816 إصابة.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت وفاة 65 مريضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.968 وفاة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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