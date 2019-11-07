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حيلة مدتها 10 دقائق تمنحك 44 دقيقة إضافية من النوم وأنت "يقظ"

لمن يشعرون بالتعب الشديد وليس لديهم الوقت الكافي للنوم

اكتشف باحثون من جامعات: "أوريغون" و"تينيسي" و"سيراكروز" الأمريكية أن التمارين الذهنية مدة 10 دقائق يومياً قد تساعد على الشعور كما لو أننا حصلنا على 44 دقيقة إضافية من النوم.

وبعد الانتهاء من دراستين حول رجال الأعمال المشغولين، الذين كانوا يشعرون بالتعب الشديد ولم يكن لديهم الوقت الكافي للنوم، وجد الباحثون أن "التمارين الذهنية توفر طريقة جيدة لأصحاب المشاريع لمكافحة الإرهاق".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Business Venturing"، أن النوم واليقظة الذهنية هما عاملان يعوض أحدهما الآخر، فكلما زاد استخدام أحدهما، تقل فعالية الآخر.

وقال تشارلز مونيكس، المعد الرئيس للدراسة: "لا يمكن إبدال النوم بتمارين الذهن، ولكنها قد تساعد في التعويض وتوفر درجة من الراحة. ويمكن أن يكون لممارسة التمارين الذهنية مدة 70 دقيقة أسبوعياً، أو 10 دقائق يومياً، فوائد مماثلة للنوم مدة 44 دقيقة إضافية ليلاً".

ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضاً أن هذه التمارين لم تساعد أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم، ولكنهم شعروا بالإرهاق بسبب ضغط العمل.

وتهدف التمارين الذهنية، التي تشمل التأمل والاسترخاء وتنظيم التنفس، إلى التركيز على وعي الفرد والمشاعر والأفكار والأحاسيس، بهدف إدارتها بطريقة صحية.

التمارين الذهنية الإرهاق الوقت الكافي للنوم

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حيلة مدتها 10 دقائق تمنحك 44 دقيقة إضافية من النوم وأنت "يقظ"
سبق

اكتشف باحثون من جامعات: "أوريغون" و"تينيسي" و"سيراكروز" الأمريكية أن التمارين الذهنية مدة 10 دقائق يومياً قد تساعد على الشعور كما لو أننا حصلنا على 44 دقيقة إضافية من النوم.

وبعد الانتهاء من دراستين حول رجال الأعمال المشغولين، الذين كانوا يشعرون بالتعب الشديد ولم يكن لديهم الوقت الكافي للنوم، وجد الباحثون أن "التمارين الذهنية توفر طريقة جيدة لأصحاب المشاريع لمكافحة الإرهاق".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Business Venturing"، أن النوم واليقظة الذهنية هما عاملان يعوض أحدهما الآخر، فكلما زاد استخدام أحدهما، تقل فعالية الآخر.

وقال تشارلز مونيكس، المعد الرئيس للدراسة: "لا يمكن إبدال النوم بتمارين الذهن، ولكنها قد تساعد في التعويض وتوفر درجة من الراحة. ويمكن أن يكون لممارسة التمارين الذهنية مدة 70 دقيقة أسبوعياً، أو 10 دقائق يومياً، فوائد مماثلة للنوم مدة 44 دقيقة إضافية ليلاً".

ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضاً أن هذه التمارين لم تساعد أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم، ولكنهم شعروا بالإرهاق بسبب ضغط العمل.

وتهدف التمارين الذهنية، التي تشمل التأمل والاسترخاء وتنظيم التنفس، إلى التركيز على وعي الفرد والمشاعر والأفكار والأحاسيس، بهدف إدارتها بطريقة صحية.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
12:50 PM

حيلة مدتها 10 دقائق تمنحك 44 دقيقة إضافية من النوم وأنت "يقظ"

لمن يشعرون بالتعب الشديد وليس لديهم الوقت الكافي للنوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف باحثون من جامعات: "أوريغون" و"تينيسي" و"سيراكروز" الأمريكية أن التمارين الذهنية مدة 10 دقائق يومياً قد تساعد على الشعور كما لو أننا حصلنا على 44 دقيقة إضافية من النوم.

وبعد الانتهاء من دراستين حول رجال الأعمال المشغولين، الذين كانوا يشعرون بالتعب الشديد ولم يكن لديهم الوقت الكافي للنوم، وجد الباحثون أن "التمارين الذهنية توفر طريقة جيدة لأصحاب المشاريع لمكافحة الإرهاق".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Business Venturing"، أن النوم واليقظة الذهنية هما عاملان يعوض أحدهما الآخر، فكلما زاد استخدام أحدهما، تقل فعالية الآخر.

وقال تشارلز مونيكس، المعد الرئيس للدراسة: "لا يمكن إبدال النوم بتمارين الذهن، ولكنها قد تساعد في التعويض وتوفر درجة من الراحة. ويمكن أن يكون لممارسة التمارين الذهنية مدة 70 دقيقة أسبوعياً، أو 10 دقائق يومياً، فوائد مماثلة للنوم مدة 44 دقيقة إضافية ليلاً".

ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضاً أن هذه التمارين لم تساعد أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم، ولكنهم شعروا بالإرهاق بسبب ضغط العمل.

وتهدف التمارين الذهنية، التي تشمل التأمل والاسترخاء وتنظيم التنفس، إلى التركيز على وعي الفرد والمشاعر والأفكار والأحاسيس، بهدف إدارتها بطريقة صحية.

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