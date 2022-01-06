ضحية "طبيب العيون" بالقصيم: جئت شاكيًا من الماء الأبيض.. وخرجت فاقدًا للنظر

شاهد ما يشبه الحشرات ثم غشاوة حتى اختلت القرنية

روى "محمد الفتيحي"، أحد ضحايا طبيب العيون، والذي تسبب بالعمى لعددٍ من المرضى بالقصيم، تفاصيل عمليته التي أجراها له الطبيب بعدما جاءه شاكيًا من الماء الأبيض في عينه، وخرج بالعمى بعد اختلال القرنية.

وقال "فتيحي" لبرنامج ياهلا: "قدمت للطبيب وقال إن في العين ماء أبيض، وأجريت العملية عنده، وبعدها بدأت أشاهد ما يشبه الحشرات واتصلت به، وقال: عادي عادي بعد أيام تزول. وفعلاً زالت ثم بعدها أصبحت أشاهد غشاوة، وقال: سأعمل لك ليزر. ثم رفضها وبدأ يقول: لديك التهاب. ومع هذا استمر نظري بالنزول حتى ذهبت لطبيب آخر، وقال: لابد تعمل زراعة قرنية وفقدت نظري".

وقالت "صحة القصيم" في بيان لها إنها تتابع الموضوع مبيّنة أنها أحالته للهيئة الشرعية.