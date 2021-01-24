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"الموارد البشرية" بالقصيم توقع مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة

لتحقيق الأهداف البعيدة للرؤية الوطنية الطموحة 2030

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، د. فهد بن محمد المطلق، وأمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، مذكرة تفاهم.

جاء ذلك تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات الثلاثة للمشاركة في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.

وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية الطموحة 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وتهدف هذه الشراكة إلى توطيد العلاقة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم وأمانة المنطقة، من أجل دعم شراكات القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطاتها،

ورفع مستوى مساهمة الشركات في الإنفاق الحكومي من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية، ووضع إطار لتحفيز الشركات حسب ما ورد في رؤية 2030، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع.

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"الموارد البشرية" بالقصيم توقع مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، د. فهد بن محمد المطلق، وأمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، مذكرة تفاهم.

جاء ذلك تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات الثلاثة للمشاركة في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.

وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية الطموحة 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وتهدف هذه الشراكة إلى توطيد العلاقة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم وأمانة المنطقة، من أجل دعم شراكات القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطاتها،

ورفع مستوى مساهمة الشركات في الإنفاق الحكومي من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية، ووضع إطار لتحفيز الشركات حسب ما ورد في رؤية 2030، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:38 PM

"الموارد البشرية" بالقصيم توقع مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة

لتحقيق الأهداف البعيدة للرؤية الوطنية الطموحة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، د. فهد بن محمد المطلق، وأمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، مذكرة تفاهم.

جاء ذلك تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات الثلاثة للمشاركة في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.

وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية الطموحة 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وتهدف هذه الشراكة إلى توطيد العلاقة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم وأمانة المنطقة، من أجل دعم شراكات القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطاتها،

ورفع مستوى مساهمة الشركات في الإنفاق الحكومي من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية، ووضع إطار لتحفيز الشركات حسب ما ورد في رؤية 2030، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع.

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