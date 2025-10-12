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جمعية الهدا توزع أجهزة لوحية لأبناء الأسر المحتاجة ضمن مبادرة "تيسيير"

لتمكينهم من مواصلة عامهم الدراسي وتعليمهم عن بعد بهذه المرحلة الاستثنائية

بدأت جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا في توزيع الأجهزة اللوحية على عددٍ من أبناء وبنات الأسر المسجلة لديها تحت مسمى مبادرة "تيسيير".

وتفصيلاً، قامت الجمعية بالتواصل مع المستفيدين واستقبالهم في مقر الجمعية، وأجرت عملية الصرف مباشرة لهم وذلك سعيًا منها لتقديم أفضل ما يمكن للأسر التابعة لها لتمكينهم من مواصلة عامهم الدراسي وتعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث سعت الجمعية خلال عملية التوزيع إلى مراعاة فئات الأسر لديها فبدأت بالأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية ، طلال بن عبدالله الطويرقي عن عظيم امتنانه وشكره لله تبارك وتعالى ولكل من أسهم في هذه المبادرة دعمًا للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أن الجمعية ترحب بجميع الداعمين المساهمين في تخفيف المعاناة عن الآخرين، واعدًا بالسعي دائمًا للأفضل تحقيقًا للتكافل الاجتماعي الذي يسعد به كل مستفيد من الجمعية.

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جمعية الهدا توزع أجهزة لوحية لأبناء الأسر المحتاجة ضمن مبادرة "تيسيير"
سبق

بدأت جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا في توزيع الأجهزة اللوحية على عددٍ من أبناء وبنات الأسر المسجلة لديها تحت مسمى مبادرة "تيسيير".

وتفصيلاً، قامت الجمعية بالتواصل مع المستفيدين واستقبالهم في مقر الجمعية، وأجرت عملية الصرف مباشرة لهم وذلك سعيًا منها لتقديم أفضل ما يمكن للأسر التابعة لها لتمكينهم من مواصلة عامهم الدراسي وتعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث سعت الجمعية خلال عملية التوزيع إلى مراعاة فئات الأسر لديها فبدأت بالأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية ، طلال بن عبدالله الطويرقي عن عظيم امتنانه وشكره لله تبارك وتعالى ولكل من أسهم في هذه المبادرة دعمًا للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أن الجمعية ترحب بجميع الداعمين المساهمين في تخفيف المعاناة عن الآخرين، واعدًا بالسعي دائمًا للأفضل تحقيقًا للتكافل الاجتماعي الذي يسعد به كل مستفيد من الجمعية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
10:17 PM

جمعية الهدا توزع أجهزة لوحية لأبناء الأسر المحتاجة ضمن مبادرة "تيسيير"

لتمكينهم من مواصلة عامهم الدراسي وتعليمهم عن بعد بهذه المرحلة الاستثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بدأت جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا في توزيع الأجهزة اللوحية على عددٍ من أبناء وبنات الأسر المسجلة لديها تحت مسمى مبادرة "تيسيير".

وتفصيلاً، قامت الجمعية بالتواصل مع المستفيدين واستقبالهم في مقر الجمعية، وأجرت عملية الصرف مباشرة لهم وذلك سعيًا منها لتقديم أفضل ما يمكن للأسر التابعة لها لتمكينهم من مواصلة عامهم الدراسي وتعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث سعت الجمعية خلال عملية التوزيع إلى مراعاة فئات الأسر لديها فبدأت بالأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية ، طلال بن عبدالله الطويرقي عن عظيم امتنانه وشكره لله تبارك وتعالى ولكل من أسهم في هذه المبادرة دعمًا للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أن الجمعية ترحب بجميع الداعمين المساهمين في تخفيف المعاناة عن الآخرين، واعدًا بالسعي دائمًا للأفضل تحقيقًا للتكافل الاجتماعي الذي يسعد به كل مستفيد من الجمعية.

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