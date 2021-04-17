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"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

امتدادًا لمساهمتها المجتمعية ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري

تبرَّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لصالح الأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع من المجموعة امتدادًا لمساهمتها المجتمعية، ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي.

ونوه رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سليمان الحبيب، باهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله-بالعمل الخيري، وتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سُبل الخير.. مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على تعضيد دور القطاع الخيري، ومواكبة الجهود المبذولة لمؤسسات العمل الخيري والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

وقال الحبيب: "إن المشاركة في مثل هذه المبادرات واجبٌ وطني ومجتمعي.. وتحرص المجموعة دومًا على أن يكون لها دورٌ إيجابيٌّ في الخدمة المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية والعمل الخيري".

وأضاف: "العمل الخيري يحظى دومًا بدعم واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ شهدت السعودية العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية، وتطورًا ملحوظًا من خلال تسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
سبق

تبرَّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لصالح الأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع من المجموعة امتدادًا لمساهمتها المجتمعية، ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي.

ونوه رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سليمان الحبيب، باهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله-بالعمل الخيري، وتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سُبل الخير.. مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على تعضيد دور القطاع الخيري، ومواكبة الجهود المبذولة لمؤسسات العمل الخيري والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

وقال الحبيب: "إن المشاركة في مثل هذه المبادرات واجبٌ وطني ومجتمعي.. وتحرص المجموعة دومًا على أن يكون لها دورٌ إيجابيٌّ في الخدمة المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية والعمل الخيري".

وأضاف: "العمل الخيري يحظى دومًا بدعم واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ شهدت السعودية العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية، وتطورًا ملحوظًا من خلال تسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها".

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:29 AM

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

امتدادًا لمساهمتها المجتمعية ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبرَّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لصالح الأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع من المجموعة امتدادًا لمساهمتها المجتمعية، ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي.

ونوه رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سليمان الحبيب، باهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله-بالعمل الخيري، وتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سُبل الخير.. مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على تعضيد دور القطاع الخيري، ومواكبة الجهود المبذولة لمؤسسات العمل الخيري والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

وقال الحبيب: "إن المشاركة في مثل هذه المبادرات واجبٌ وطني ومجتمعي.. وتحرص المجموعة دومًا على أن يكون لها دورٌ إيجابيٌّ في الخدمة المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية والعمل الخيري".

وأضاف: "العمل الخيري يحظى دومًا بدعم واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ شهدت السعودية العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية، وتطورًا ملحوظًا من خلال تسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها".

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