على مدار الساعة.. الشؤون الإسلامية تكلف 769 موظفًا بالمواقيت لخدمة المعتمرين

قالت: إلى جانب مجموعة من الدعاة والداعيات للمشاركة في أعمال التوعية والإرشاد

كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 769 موظفًا للعمل في المواقيت بمكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار الساعة، إلى جانب مجموعة من الدعاة والداعيات للمشاركة في أعمال التوعية والإرشاد من خلال الكلمات والمحاضرات بمساجد المواقيت، وعبر الكاونترات الخاصة بالتوعية لإرشاد ضيوف الرحمن تزامنًا مع بدء توافد المعتمرين.

واتخذت الوزارة احترازاتها الوقائية حفاظًا على صحة المصلين، منها الملصقات الإرشادية للتباعد بمسافة 1.5 متر بين المصلين في المساجد ومرافقها، إلى جانب اللوحات الإرشادية التي تشدد على أهمية الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" قبل الشروع بالإحرام، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل المواقيت وبلغات عالمية، وتم استبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق باركود، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة.

فيما تقوم الفِرَق العاملة بالمواقيت، بتنظيف وتعقيم جميع مرافق المواقيت والمساجد على مدار الساعة، وإجراء الفحص الطبي لكل المعتمرين منذ دخولهم للميقات والتنبيه بلبس الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي، وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.

كما يتم تعقيم 2719 دورة مياه، وأكثر من عشرين ألف متر مربع من السجاد في جميع المساجد بالمواقيت على مدار الساعة.