فيينا.. الجبير يلتقي "كنايسل" وهذا ما قاله عن اليمن وقطر

استعرضا العلاقات الثنائية ووجهات النظر حول المستجدات

ثمّن وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، جهودَ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، المبذولة، وتجربته الثرية عالمياً في ترسيخ قيم الحوار وتعزيز التعايش السلمي، وتعميق القواسم الإنسانية المشتركة، ومكافحة الكراهية والتطرف.

جاء ذلك بعد زيارته لمقر المركز بالعاصمة النمساوية فيينا؛ حيث كان في استقباله الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ومنسوبي المركز.

وعبّر الأمين العالم للمركز، عن بالغ تقديره لزيارة الوزير عادل الجبير؛ مثمناً جهود المملكة العربية السعودية الداعمة لأعمال المركز.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق مع الدول المؤسسة للمركز، ومتابعة إنجازات المركز وبرامجه الحالية وخططه المستقبلية كإحدى منظمات الحوار الدولية العاملة على تعزيز دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية مع صانعي السياسات في المنظمات الدولية.

يُذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، هو أول منظمة حوار في العالم تسعى لمدّ جسور التواصل بين الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات؛ بدعم ورعاية مجلس أطراف المركز: (المملكة العربية السعودية، وجمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان، ومجلس إدارته المكوّن من قيادات دينية متنوعة، ومجلس استشاري مكون من مائة قيادة دينية من جميع أنحاء العالم).

كما التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بفيينا، عاصمة جمهورية النمسا، وزيرةَ الخارجية النمساوية كارين كنايسل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الدولية.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي مع نظيرته النمساوية: "إن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لتحقيق التقدم في اليمن؛ مشيراً إلى أن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنتا عن الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن؛ مؤكداً في الوقت ذاته فتح جميع الموانئ في اليمن قدر الإمكان.

وأضاف: "اليمن بلد جارٌ لنا، ونعمل على تحسين وضعه، كذلك نحن ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن، كما أن معظم الأراضي اليمنية استعيدت من الحوثيين المتمردين؛ مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن تدهور الأوضاع في العديد من المناطق والقرى اليمنية، ويجب أن يتحملوا المسؤولية أيضاً لتجنيدهم الأطفال وكذلك في استهداف العديد من المدنيين وقتلهم واقتراف العديد من الانتهاكات، كما أنهم يشنون هجمات ويطلقون صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، وهذا انتهاك للقرارات الدولية وللسيادة.

وعن أزمة قطر؛ شدد وزير الخارجية على أن دولة قطر لا تزال تنتهج سلوكها ولم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب.

وقال: "قطر تنشر الكراهية والإرهاب وتمارس ذلك في عدد من الدول، وإذا أوقفت تمويلها ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة ستكون مستعدة لاستئناف علاقتها الطبيعية معها".

من جانبها وصفت وزيرة خارجية جمهورية النمسا -خلال المؤتمر الصحفي- العلاقات التي تربط جمهورية النمسا بالمملكة العربية السعودية بالمتينة.

وأكد وزير الخارجية أن تبادل الزيارات ووجهات النظر مع الأصدقاء بشكل مستمر يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.