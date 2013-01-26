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ثلاثة لاعبين من النصر في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، التي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين من فريق النصر، هم: براد جونز، وعبدالرزاق حمدالله، وسلطان الغنام.

وتتضمن التشكيلة المثالية لاعبين استحقوا التواجد في هذه القائمة، بسبب عروضهم المميزة التي انعكست على إحصائياتهم، وفي ذات الوقت استقطابهم لاهتمام الجمهور.

وأوضح الاتحاد القاري أن اعتماد التشكيلة المثالية تم حسب تصويت الجمهور، إضافة إلى إحصائيات التحليل الرقمي للمباريات.

فقد تضمنت خيارات الجمهور للتشكيلة المثالية لاعبي النصر السعودي: سلطان الغنام، وعبدالرزاق حمدالله، والعراقي بشار رسن لاعب بيرسيبوليس.

وفي المقابل تضمّنت التشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات لاعبَين من النصر؛ وهما: حارس المرمى براد جونز، والمهاجم عبدالرزاق حمدالله.

وكان حمدالله والياباني تيروهيتو ناكاغاوا لاعب يوكوهاما مارينوس، اللاعبين الوحيدين من أصل 11 لاعبًا في التشكيلة اللذين استحقا مكانهما بحسب خيارات الجمهور وبحسب الإحصائيات.

وضمّت تشكيلة تصويت الجمهور: حامد لاك حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني، إلى جانب رباعي الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي)، وحسين كاناني (بيرسيبوليس الإيراني)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني)، وسعيد آغائي (بيرسيبوليس الإيراني).

فيما ضمت تشكيلة الإحصائيات: الحارس براد جونز (النصر)، رباعي خط الدفاع: وانغ غانغ (بكين)، يو يانغ (بكين)، مين سانغ-غي (سوون سامسونغ بلو وينغز)، تيراثون بونماثان (يوكوهاما مارينوس)، أما خط الوسط فقد ضم: يون بيت-غارام (أولسان هيونداي)، تيروهيتو ناكاغاوا (يوكوهاما مارينوس)، جوناثان فييرا (بكين)، وفي خط المقدمة يأتي مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، دو اونايو (يوكوهاما مارينوس)، آ لان (بكين).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاثة لاعبين من النصر في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، التي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين من فريق النصر، هم: براد جونز، وعبدالرزاق حمدالله، وسلطان الغنام.

وتتضمن التشكيلة المثالية لاعبين استحقوا التواجد في هذه القائمة، بسبب عروضهم المميزة التي انعكست على إحصائياتهم، وفي ذات الوقت استقطابهم لاهتمام الجمهور.

وأوضح الاتحاد القاري أن اعتماد التشكيلة المثالية تم حسب تصويت الجمهور، إضافة إلى إحصائيات التحليل الرقمي للمباريات.

فقد تضمنت خيارات الجمهور للتشكيلة المثالية لاعبي النصر السعودي: سلطان الغنام، وعبدالرزاق حمدالله، والعراقي بشار رسن لاعب بيرسيبوليس.

وفي المقابل تضمّنت التشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات لاعبَين من النصر؛ وهما: حارس المرمى براد جونز، والمهاجم عبدالرزاق حمدالله.

وكان حمدالله والياباني تيروهيتو ناكاغاوا لاعب يوكوهاما مارينوس، اللاعبين الوحيدين من أصل 11 لاعبًا في التشكيلة اللذين استحقا مكانهما بحسب خيارات الجمهور وبحسب الإحصائيات.

وضمّت تشكيلة تصويت الجمهور: حامد لاك حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني، إلى جانب رباعي الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي)، وحسين كاناني (بيرسيبوليس الإيراني)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني)، وسعيد آغائي (بيرسيبوليس الإيراني).

فيما ضمت تشكيلة الإحصائيات: الحارس براد جونز (النصر)، رباعي خط الدفاع: وانغ غانغ (بكين)، يو يانغ (بكين)، مين سانغ-غي (سوون سامسونغ بلو وينغز)، تيراثون بونماثان (يوكوهاما مارينوس)، أما خط الوسط فقد ضم: يون بيت-غارام (أولسان هيونداي)، تيروهيتو ناكاغاوا (يوكوهاما مارينوس)، جوناثان فييرا (بكين)، وفي خط المقدمة يأتي مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، دو اونايو (يوكوهاما مارينوس)، آ لان (بكين).

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
07:01 PM

ثلاثة لاعبين من النصر في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

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محمود الحمد - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، التي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين من فريق النصر، هم: براد جونز، وعبدالرزاق حمدالله، وسلطان الغنام.

وتتضمن التشكيلة المثالية لاعبين استحقوا التواجد في هذه القائمة، بسبب عروضهم المميزة التي انعكست على إحصائياتهم، وفي ذات الوقت استقطابهم لاهتمام الجمهور.

وأوضح الاتحاد القاري أن اعتماد التشكيلة المثالية تم حسب تصويت الجمهور، إضافة إلى إحصائيات التحليل الرقمي للمباريات.

فقد تضمنت خيارات الجمهور للتشكيلة المثالية لاعبي النصر السعودي: سلطان الغنام، وعبدالرزاق حمدالله، والعراقي بشار رسن لاعب بيرسيبوليس.

وفي المقابل تضمّنت التشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات لاعبَين من النصر؛ وهما: حارس المرمى براد جونز، والمهاجم عبدالرزاق حمدالله.

وكان حمدالله والياباني تيروهيتو ناكاغاوا لاعب يوكوهاما مارينوس، اللاعبين الوحيدين من أصل 11 لاعبًا في التشكيلة اللذين استحقا مكانهما بحسب خيارات الجمهور وبحسب الإحصائيات.

وضمّت تشكيلة تصويت الجمهور: حامد لاك حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني، إلى جانب رباعي الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي)، وحسين كاناني (بيرسيبوليس الإيراني)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني)، وسعيد آغائي (بيرسيبوليس الإيراني).

فيما ضمت تشكيلة الإحصائيات: الحارس براد جونز (النصر)، رباعي خط الدفاع: وانغ غانغ (بكين)، يو يانغ (بكين)، مين سانغ-غي (سوون سامسونغ بلو وينغز)، تيراثون بونماثان (يوكوهاما مارينوس)، أما خط الوسط فقد ضم: يون بيت-غارام (أولسان هيونداي)، تيروهيتو ناكاغاوا (يوكوهاما مارينوس)، جوناثان فييرا (بكين)، وفي خط المقدمة يأتي مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، دو اونايو (يوكوهاما مارينوس)، آ لان (بكين).

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