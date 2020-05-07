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ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة بـ64 إصابة والنشطة 37 إصابة

أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.

وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.

وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
09:32 PM

ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة بـ64 إصابة والنشطة 37 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تسلّم اليوم (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه عقب الفحص المختبري تبيَّن أن جميع نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.

وأضاف أنه بعد الإجراء اتّضح أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 64 إصابة، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3 سيدات.

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