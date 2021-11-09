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لأول مرة.. برنامج "المشاء" بقناة الجزيرة في أدبي الطائف

ضمن حلقات تم تصويرها عن الجانب الثقافي السعودي

تبث قناة الجزيرة مساء غد الأربعاء برنامج (المشاء) الذي يقدمه جمال العرضاوي، بحلقة بعنوان: (طائف الأدب)، ضمن سلسلة حلقات تم تصويرها عن الجانب الثقافي في المملكة لأول مرة. والبرنامج من إنتاج عبد الإله المنصوري وحسن مرزوقي، وسيبث البرنامج عند الساعة السابعة وخمس دقائق على قناة الجزيرة .

وتفصيلاً، أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد ، مشيرًا إلى أن برنامج المشاء قام بزيارة للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، وحضر إحدى المسامرات الأدبية لعدد من أدباء وأديبات الطائف من شعراء ونقاد وكُتّاب ومثقفين .

وتضمنت الفعالية إلقاء قصائد شعرية متنوعة ونصوص أدبية وسردية، إضافة إلى فقرات موسيقية بمشاركة عازفين من أبناء الطائف، وهم: محمد الشهري وعناد الهذلي، وإشراف عدي القرشي .

وشكر الجعيد فريق برنامج المشاء في كلمة ألقاها على حضورهم للنادي، مشيدًا بالبرنامج وما يقدمه لإبراز الحركة الثقافية على مستوى الوطن العربي .

من جهة أخرى، عبّر مقدِّم البرنامج جمال العرضاوي عن شكره الجزيل للنادي الأدبي الثقافي بالطائف الذي أتاح للبرنامج تسجيل إحدى حلقاته عن مدينة اشتُهرت بالأدب والشعر، وتضم أهم سوق ثقافي للعرب، هو سوق عكاظ .

وفي نهاية المسامرة قدَّمت الفنانة التشكيلية بيان أحمد، عضو جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، لوحة تشكيلية للفريق الزائر، ضمت تصميمًا لاسم برنامج المشاء، تم تنفيذها في فقرة خاصة أثناء المسامرة . كما قدم رئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد إصدارات ومطبوعات النادي لمقدم البرنامج والفريق المصاحب .

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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لأول مرة.. برنامج "المشاء" بقناة الجزيرة في أدبي الطائف
سبق

تبث قناة الجزيرة مساء غد الأربعاء برنامج (المشاء) الذي يقدمه جمال العرضاوي، بحلقة بعنوان: (طائف الأدب)، ضمن سلسلة حلقات تم تصويرها عن الجانب الثقافي في المملكة لأول مرة. والبرنامج من إنتاج عبد الإله المنصوري وحسن مرزوقي، وسيبث البرنامج عند الساعة السابعة وخمس دقائق على قناة الجزيرة .

وتفصيلاً، أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد ، مشيرًا إلى أن برنامج المشاء قام بزيارة للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، وحضر إحدى المسامرات الأدبية لعدد من أدباء وأديبات الطائف من شعراء ونقاد وكُتّاب ومثقفين .

وتضمنت الفعالية إلقاء قصائد شعرية متنوعة ونصوص أدبية وسردية، إضافة إلى فقرات موسيقية بمشاركة عازفين من أبناء الطائف، وهم: محمد الشهري وعناد الهذلي، وإشراف عدي القرشي .

وشكر الجعيد فريق برنامج المشاء في كلمة ألقاها على حضورهم للنادي، مشيدًا بالبرنامج وما يقدمه لإبراز الحركة الثقافية على مستوى الوطن العربي .

من جهة أخرى، عبّر مقدِّم البرنامج جمال العرضاوي عن شكره الجزيل للنادي الأدبي الثقافي بالطائف الذي أتاح للبرنامج تسجيل إحدى حلقاته عن مدينة اشتُهرت بالأدب والشعر، وتضم أهم سوق ثقافي للعرب، هو سوق عكاظ .

وفي نهاية المسامرة قدَّمت الفنانة التشكيلية بيان أحمد، عضو جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، لوحة تشكيلية للفريق الزائر، ضمت تصميمًا لاسم برنامج المشاء، تم تنفيذها في فقرة خاصة أثناء المسامرة . كما قدم رئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد إصدارات ومطبوعات النادي لمقدم البرنامج والفريق المصاحب .

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:57 PM

لأول مرة.. برنامج "المشاء" بقناة الجزيرة في أدبي الطائف

ضمن حلقات تم تصويرها عن الجانب الثقافي السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تبث قناة الجزيرة مساء غد الأربعاء برنامج (المشاء) الذي يقدمه جمال العرضاوي، بحلقة بعنوان: (طائف الأدب)، ضمن سلسلة حلقات تم تصويرها عن الجانب الثقافي في المملكة لأول مرة. والبرنامج من إنتاج عبد الإله المنصوري وحسن مرزوقي، وسيبث البرنامج عند الساعة السابعة وخمس دقائق على قناة الجزيرة .

وتفصيلاً، أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد ، مشيرًا إلى أن برنامج المشاء قام بزيارة للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، وحضر إحدى المسامرات الأدبية لعدد من أدباء وأديبات الطائف من شعراء ونقاد وكُتّاب ومثقفين .

وتضمنت الفعالية إلقاء قصائد شعرية متنوعة ونصوص أدبية وسردية، إضافة إلى فقرات موسيقية بمشاركة عازفين من أبناء الطائف، وهم: محمد الشهري وعناد الهذلي، وإشراف عدي القرشي .

وشكر الجعيد فريق برنامج المشاء في كلمة ألقاها على حضورهم للنادي، مشيدًا بالبرنامج وما يقدمه لإبراز الحركة الثقافية على مستوى الوطن العربي .

من جهة أخرى، عبّر مقدِّم البرنامج جمال العرضاوي عن شكره الجزيل للنادي الأدبي الثقافي بالطائف الذي أتاح للبرنامج تسجيل إحدى حلقاته عن مدينة اشتُهرت بالأدب والشعر، وتضم أهم سوق ثقافي للعرب، هو سوق عكاظ .

وفي نهاية المسامرة قدَّمت الفنانة التشكيلية بيان أحمد، عضو جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، لوحة تشكيلية للفريق الزائر، ضمت تصميمًا لاسم برنامج المشاء، تم تنفيذها في فقرة خاصة أثناء المسامرة . كما قدم رئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد إصدارات ومطبوعات النادي لمقدم البرنامج والفريق المصاحب .

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