النفط ينتعش رغم المخاوف.. و"برنت" عند 66 دولاراً للبرميل

انتعشت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".



وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 40 سنتاً بما يعادل 0.6 في المائة إلى 66.05 دولاراً للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 في المائة أمس الاثنين. وربح الخام الأمريكي 40 سنتاً أو 0.7 في المائة ليسجل 62.31 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.



تأتي مشاكل الهند في الوقت الذي تستعد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمناقشة سياسة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع.

وقال أفتار ساندو كبير مديري شؤون السلع الأساسية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "المتعاملون حذرون قبل الاجتماع الوزاري لأوبك+" هذا الأسبوع.. أقرت اللجنة الفنية لأوبك بمخاوف الطلب المحتملة بشأن تدمير الطلب الناجم عن تفاقم وضع الجائحة في الهند".