النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيتوريا": النصر يمر بظروف صعبة .. وما يحدث مع تقنية "VAR" يحتاج إلى تفسير

قال المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه يمر بظروف صعبة، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق، (2-2)، مبديًا استغرابه من احتساب ركلة جزاء على فريقه دون العودة إلى تقنية «VAR» في الحالة التي سبقتها.
وزاد فيتوريا في تصريحات للناقل الحصري : « النتيجة إشارة جيدة ويمكن هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة، وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين».
وشدد المدرب البرتغالي بتسمية شخص لمراجعة ما يحدث في المباريات من أمور فنية دقيقة تفوت على حكم المباراة على الرغم من استخدام التقنية العالية وقال: « بالنسبة لي هناك أمور حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية».

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فيتوريا": النصر يمر بظروف صعبة .. وما يحدث مع تقنية "VAR" يحتاج إلى تفسير
سبق

قال المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه يمر بظروف صعبة، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق، (2-2)، مبديًا استغرابه من احتساب ركلة جزاء على فريقه دون العودة إلى تقنية «VAR» في الحالة التي سبقتها.
وزاد فيتوريا في تصريحات للناقل الحصري : « النتيجة إشارة جيدة ويمكن هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة، وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين».
وشدد المدرب البرتغالي بتسمية شخص لمراجعة ما يحدث في المباريات من أمور فنية دقيقة تفوت على حكم المباراة على الرغم من استخدام التقنية العالية وقال: « بالنسبة لي هناك أمور حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية».

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:12 AM

"فيتوريا": النصر يمر بظروف صعبة .. وما يحدث مع تقنية "VAR" يحتاج إلى تفسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
940

قال المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه يمر بظروف صعبة، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق، (2-2)، مبديًا استغرابه من احتساب ركلة جزاء على فريقه دون العودة إلى تقنية «VAR» في الحالة التي سبقتها.
وزاد فيتوريا في تصريحات للناقل الحصري : « النتيجة إشارة جيدة ويمكن هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة، وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين».
وشدد المدرب البرتغالي بتسمية شخص لمراجعة ما يحدث في المباريات من أمور فنية دقيقة تفوت على حكم المباراة على الرغم من استخدام التقنية العالية وقال: « بالنسبة لي هناك أمور حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية».

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,438
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,257
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة