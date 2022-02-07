النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المخابرات الأمريكية تعترض اتصالات مسؤولين روس حول خطة "بوتين" لغزو أوكرانيا

قلق ينتاب بعضهم أن الاجتياح الواسع سيكون أكثر تكلفة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أربعة مصادر، اليوم (الاثنين)، أن المخابرات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين روس بينهم عملاء استخبارات وعسكريون، حول خطة روسيا لغزو أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن الاتصالات كشفت عن أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزواً واسع النطاق لأوكرانيا، سيكون أكثر تكلفة، وأصعب مما يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن هؤلاء المسؤولين الروس يعارضون الخطة الشاملة أو أنهم سيثورون ضد أوامر "بوتين".

من جهته، بين مصدر آخر مطلع، أن المخابرات الأمريكية مقتنعة أن روسيا لديها جيش محترف من المتوقع أن ينفذ أوامر "بوتين" بشكل فعال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المخابرات الأمريكية تعترض اتصالات مسؤولين روس حول خطة "بوتين" لغزو أوكرانيا
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أربعة مصادر، اليوم (الاثنين)، أن المخابرات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين روس بينهم عملاء استخبارات وعسكريون، حول خطة روسيا لغزو أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن الاتصالات كشفت عن أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزواً واسع النطاق لأوكرانيا، سيكون أكثر تكلفة، وأصعب مما يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن هؤلاء المسؤولين الروس يعارضون الخطة الشاملة أو أنهم سيثورون ضد أوامر "بوتين".

من جهته، بين مصدر آخر مطلع، أن المخابرات الأمريكية مقتنعة أن روسيا لديها جيش محترف من المتوقع أن ينفذ أوامر "بوتين" بشكل فعال.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:57 PM

المخابرات الأمريكية تعترض اتصالات مسؤولين روس حول خطة "بوتين" لغزو أوكرانيا

قلق ينتاب بعضهم أن الاجتياح الواسع سيكون أكثر تكلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,652

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أربعة مصادر، اليوم (الاثنين)، أن المخابرات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين روس بينهم عملاء استخبارات وعسكريون، حول خطة روسيا لغزو أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن الاتصالات كشفت عن أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزواً واسع النطاق لأوكرانيا، سيكون أكثر تكلفة، وأصعب مما يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن هؤلاء المسؤولين الروس يعارضون الخطة الشاملة أو أنهم سيثورون ضد أوامر "بوتين".

من جهته، بين مصدر آخر مطلع، أن المخابرات الأمريكية مقتنعة أن روسيا لديها جيش محترف من المتوقع أن ينفذ أوامر "بوتين" بشكل فعال.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,285
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,040

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة