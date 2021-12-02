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وزير الرياضة يقف على آخر التجهيزات لاستضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة

رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعم القطاع الرياضي

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على دعمهم الكبير، والمتابعة المستمرة لكل ما يضمن تنمية الوطن الغالي وتلبية جميع ما يحتاج إليه المواطن في مختلف المجالات كافة والمجال والشأن الرياضي خاصة.

وقال وزير الرياضة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أثناء وقوفه على آخر الترتيبات والاستعدادات بحلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تحتضن جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الأول : " نحظى باستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يمثل حلمًا لكل محبي رياضة السيارات، وهذه الفعاليّة لم تكن ستشهدها المملكة العربية السعودية لولا توفيق الله ثم دعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- ، وبمشيئة الله عز وجل نعد الجميع باستضافات أفضل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف "الفيصل": "نفخر اليوم بعمل هذا المنجز الجبار بأيدٍ سعودية وبمشاركة تدعو لفخر الجميع بأيدي مواطنين ومواطنات سعوديين وبجهد شركات سعودية، وهذا ما يدعو للفخر بعشرة أضعاف تحقيق هذا الإنجاز"، مبينًا أن وزارة الرياضة مستمرة خلال السنوات في استضافات وحضور رياضي على ما يوازي مكانة المملكة.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يقف على آخر التجهيزات لاستضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة
سبق

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على دعمهم الكبير، والمتابعة المستمرة لكل ما يضمن تنمية الوطن الغالي وتلبية جميع ما يحتاج إليه المواطن في مختلف المجالات كافة والمجال والشأن الرياضي خاصة.

وقال وزير الرياضة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أثناء وقوفه على آخر الترتيبات والاستعدادات بحلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تحتضن جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الأول : " نحظى باستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يمثل حلمًا لكل محبي رياضة السيارات، وهذه الفعاليّة لم تكن ستشهدها المملكة العربية السعودية لولا توفيق الله ثم دعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- ، وبمشيئة الله عز وجل نعد الجميع باستضافات أفضل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف "الفيصل": "نفخر اليوم بعمل هذا المنجز الجبار بأيدٍ سعودية وبمشاركة تدعو لفخر الجميع بأيدي مواطنين ومواطنات سعوديين وبجهد شركات سعودية، وهذا ما يدعو للفخر بعشرة أضعاف تحقيق هذا الإنجاز"، مبينًا أن وزارة الرياضة مستمرة خلال السنوات في استضافات وحضور رياضي على ما يوازي مكانة المملكة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
10:15 PM

وزير الرياضة يقف على آخر التجهيزات لاستضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة

رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعم القطاع الرياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على دعمهم الكبير، والمتابعة المستمرة لكل ما يضمن تنمية الوطن الغالي وتلبية جميع ما يحتاج إليه المواطن في مختلف المجالات كافة والمجال والشأن الرياضي خاصة.

وقال وزير الرياضة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أثناء وقوفه على آخر الترتيبات والاستعدادات بحلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تحتضن جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الأول : " نحظى باستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يمثل حلمًا لكل محبي رياضة السيارات، وهذه الفعاليّة لم تكن ستشهدها المملكة العربية السعودية لولا توفيق الله ثم دعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- ، وبمشيئة الله عز وجل نعد الجميع باستضافات أفضل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف "الفيصل": "نفخر اليوم بعمل هذا المنجز الجبار بأيدٍ سعودية وبمشاركة تدعو لفخر الجميع بأيدي مواطنين ومواطنات سعوديين وبجهد شركات سعودية، وهذا ما يدعو للفخر بعشرة أضعاف تحقيق هذا الإنجاز"، مبينًا أن وزارة الرياضة مستمرة خلال السنوات في استضافات وحضور رياضي على ما يوازي مكانة المملكة.

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