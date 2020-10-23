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فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 999043 والوفيات 34210

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043 إصابة.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة
سبق

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043 إصابة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:30 AM

فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 999043 والوفيات 34210

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043 إصابة.

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