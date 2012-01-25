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"غارت من نفسها".. مكسيكية تطعن زوجها معتقدة أنه خانها

حكاية المرأة التي أصبحت بدينة

في واقعة غريبة، أقدمت زوجة مكسيكية -اشتعلت نيران الغيرة في قلبها- على طعن زوجها عدة مرات، بعد أن ظنت أنه خدعها وأنه على علاقة بسيدة أخرى.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد قامت الزوجة بفعلتها الشنيعة، بعد أن شاهدت صورًا لزوجها مع امرأة أخرى؛ لكن الصدمة كانت عندما تَبَيّن أن هذه الصور لها وليست لسيدة أخرى؛ إذ التُقطت منذ عدة سنوات قبل أن يزداد وزنها.

وحاول الزوج أخذ السكين منها، وتوضيح حقيقة أن هذه الصور هي لهما عندما كانا أكثر شبابًا ونحافة؛ إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وقامت بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده.

وكان الحادث على مسمع من الجيران، الذين طلبوا الشرطة على الفور، بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، وتم نقل الزوج إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وألقت السلطات ببلدية كاجيمي في المكسيك القبضَ على الزوجة التي تدعى "ليونورا إن"، لطعنها زوجها "جوان" بسكين، بعد اكتشافها عدة صور بهاتفه المحمول.

زوجة مكسيكية طعن زوجها

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"غارت من نفسها".. مكسيكية تطعن زوجها معتقدة أنه خانها
سبق

في واقعة غريبة، أقدمت زوجة مكسيكية -اشتعلت نيران الغيرة في قلبها- على طعن زوجها عدة مرات، بعد أن ظنت أنه خدعها وأنه على علاقة بسيدة أخرى.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد قامت الزوجة بفعلتها الشنيعة، بعد أن شاهدت صورًا لزوجها مع امرأة أخرى؛ لكن الصدمة كانت عندما تَبَيّن أن هذه الصور لها وليست لسيدة أخرى؛ إذ التُقطت منذ عدة سنوات قبل أن يزداد وزنها.

وحاول الزوج أخذ السكين منها، وتوضيح حقيقة أن هذه الصور هي لهما عندما كانا أكثر شبابًا ونحافة؛ إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وقامت بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده.

وكان الحادث على مسمع من الجيران، الذين طلبوا الشرطة على الفور، بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، وتم نقل الزوج إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وألقت السلطات ببلدية كاجيمي في المكسيك القبضَ على الزوجة التي تدعى "ليونورا إن"، لطعنها زوجها "جوان" بسكين، بعد اكتشافها عدة صور بهاتفه المحمول.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:19 PM

"غارت من نفسها".. مكسيكية تطعن زوجها معتقدة أنه خانها

حكاية المرأة التي أصبحت بدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعة غريبة، أقدمت زوجة مكسيكية -اشتعلت نيران الغيرة في قلبها- على طعن زوجها عدة مرات، بعد أن ظنت أنه خدعها وأنه على علاقة بسيدة أخرى.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد قامت الزوجة بفعلتها الشنيعة، بعد أن شاهدت صورًا لزوجها مع امرأة أخرى؛ لكن الصدمة كانت عندما تَبَيّن أن هذه الصور لها وليست لسيدة أخرى؛ إذ التُقطت منذ عدة سنوات قبل أن يزداد وزنها.

وحاول الزوج أخذ السكين منها، وتوضيح حقيقة أن هذه الصور هي لهما عندما كانا أكثر شبابًا ونحافة؛ إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وقامت بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده.

وكان الحادث على مسمع من الجيران، الذين طلبوا الشرطة على الفور، بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، وتم نقل الزوج إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وألقت السلطات ببلدية كاجيمي في المكسيك القبضَ على الزوجة التي تدعى "ليونورا إن"، لطعنها زوجها "جوان" بسكين، بعد اكتشافها عدة صور بهاتفه المحمول.

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