عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 310 ملايين إصابة

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة

أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، ارتفاعاً من 157 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيس سجّل حتى يوم الإثنين 103968 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

كما سجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2813 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفاً و483 حالة إصابة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة أن إجمالي 43.14 مليون شخص أو 84.1 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21.47 مليون شخص أو 41.8 % جرعات معززة.