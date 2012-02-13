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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

3 علامات مبكرة تُنذر بالنوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فورًا

بويس: كلما تصرفت بشكل أسرع كانت فرصة التعافي التام أفضل

حتى يتفادى الشخص التداعيات الخطيرة التي تترتب على الإصابة بالنوبة القلبية، عليه الانتباه إلى علامات مبكرة تظهر على جسده وتنذر بالإصابة بهذه المشكلة الخطيرة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن اكتشاف المشكلة الصحية يُعد أمررًا ضروريًّا للتأكد من تعافي الشخص بشكل أفضل في مرحلة العلاج.

وتتسبب النوبة القلبية في حدوث السكتة القلبية، ومع ذلك فهما أمران مختلفين، ويخلط بينهما كثيرون.

وأظهرت حملة أطلقتها السلطات الصحية في بريطانيا، أن 3 من كل 4 بريطانيين يعانون من النوبات القلبية أو العلامات المبكرة لها؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال أقل من نصف المستطلعين إنهم سيتصلون بالإسعاف إن كان لديهم أو لدى أحد أفراد أسرتهم بعض أعراض النوبة القلبية الأقل شهرة.

وبحسب الأطباء؛ فإن العلامات المبكرة على الإصابة بالنوبة القلبية تشمل ضيقًا في الصدر، وشعورًا بعدم الارتياح، بالإضافة إلى التعرق الشديد.

وحثوا الذين يعانون من هذه الأعراض على طلب المساعدة.

وقال المدير الطبي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، البروفيسور ستيفن بويس: "مع الأسف، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في ربع الوفيات في جميع أنحاء البلاد، وقد حددنا أمراض القلب هذه؛ باعتبارها أكبر مجال يمكننا من خلاله إنقاذ الأرواح خلال العقد المقبل".

وتسعى الحملة البريطانية الجديدة إلى مساعدة الناس على التعرف على خطورة النوبة القلبية وكيفية التصرف إزاءها، ومتى يطلبون المساعدة الطبية المبكرة إذا رأوا إشارات لا يمكن السكوت عنها.

وقال "بويس": "قد يكون من السهل تجاهل الأعراض المبكرة لأنها لا تؤدي دومًا إلى الشعور بالشدة، وكلما تصرفت بشكل أسرع، كانت فرصة التعافي التام أفضل".

يُذكر أن 80 ألف بريطاني في المعدل يدخلون إلى المستشفيات إثر النوبات القلبية كل عام، ويبلغ معدل النجاة 7 من أصل كل 10.

نوبة قلبية المشاكل الصحية

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3 علامات مبكرة تُنذر بالنوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فورًا
سبق

حتى يتفادى الشخص التداعيات الخطيرة التي تترتب على الإصابة بالنوبة القلبية، عليه الانتباه إلى علامات مبكرة تظهر على جسده وتنذر بالإصابة بهذه المشكلة الخطيرة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن اكتشاف المشكلة الصحية يُعد أمررًا ضروريًّا للتأكد من تعافي الشخص بشكل أفضل في مرحلة العلاج.

وتتسبب النوبة القلبية في حدوث السكتة القلبية، ومع ذلك فهما أمران مختلفين، ويخلط بينهما كثيرون.

وأظهرت حملة أطلقتها السلطات الصحية في بريطانيا، أن 3 من كل 4 بريطانيين يعانون من النوبات القلبية أو العلامات المبكرة لها؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال أقل من نصف المستطلعين إنهم سيتصلون بالإسعاف إن كان لديهم أو لدى أحد أفراد أسرتهم بعض أعراض النوبة القلبية الأقل شهرة.

وبحسب الأطباء؛ فإن العلامات المبكرة على الإصابة بالنوبة القلبية تشمل ضيقًا في الصدر، وشعورًا بعدم الارتياح، بالإضافة إلى التعرق الشديد.

وحثوا الذين يعانون من هذه الأعراض على طلب المساعدة.

وقال المدير الطبي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، البروفيسور ستيفن بويس: "مع الأسف، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في ربع الوفيات في جميع أنحاء البلاد، وقد حددنا أمراض القلب هذه؛ باعتبارها أكبر مجال يمكننا من خلاله إنقاذ الأرواح خلال العقد المقبل".

وتسعى الحملة البريطانية الجديدة إلى مساعدة الناس على التعرف على خطورة النوبة القلبية وكيفية التصرف إزاءها، ومتى يطلبون المساعدة الطبية المبكرة إذا رأوا إشارات لا يمكن السكوت عنها.

وقال "بويس": "قد يكون من السهل تجاهل الأعراض المبكرة لأنها لا تؤدي دومًا إلى الشعور بالشدة، وكلما تصرفت بشكل أسرع، كانت فرصة التعافي التام أفضل".

يُذكر أن 80 ألف بريطاني في المعدل يدخلون إلى المستشفيات إثر النوبات القلبية كل عام، ويبلغ معدل النجاة 7 من أصل كل 10.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:41 AM

3 علامات مبكرة تُنذر بالنوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فورًا

بويس: كلما تصرفت بشكل أسرع كانت فرصة التعافي التام أفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حتى يتفادى الشخص التداعيات الخطيرة التي تترتب على الإصابة بالنوبة القلبية، عليه الانتباه إلى علامات مبكرة تظهر على جسده وتنذر بالإصابة بهذه المشكلة الخطيرة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن اكتشاف المشكلة الصحية يُعد أمررًا ضروريًّا للتأكد من تعافي الشخص بشكل أفضل في مرحلة العلاج.

وتتسبب النوبة القلبية في حدوث السكتة القلبية، ومع ذلك فهما أمران مختلفين، ويخلط بينهما كثيرون.

وأظهرت حملة أطلقتها السلطات الصحية في بريطانيا، أن 3 من كل 4 بريطانيين يعانون من النوبات القلبية أو العلامات المبكرة لها؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال أقل من نصف المستطلعين إنهم سيتصلون بالإسعاف إن كان لديهم أو لدى أحد أفراد أسرتهم بعض أعراض النوبة القلبية الأقل شهرة.

وبحسب الأطباء؛ فإن العلامات المبكرة على الإصابة بالنوبة القلبية تشمل ضيقًا في الصدر، وشعورًا بعدم الارتياح، بالإضافة إلى التعرق الشديد.

وحثوا الذين يعانون من هذه الأعراض على طلب المساعدة.

وقال المدير الطبي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، البروفيسور ستيفن بويس: "مع الأسف، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في ربع الوفيات في جميع أنحاء البلاد، وقد حددنا أمراض القلب هذه؛ باعتبارها أكبر مجال يمكننا من خلاله إنقاذ الأرواح خلال العقد المقبل".

وتسعى الحملة البريطانية الجديدة إلى مساعدة الناس على التعرف على خطورة النوبة القلبية وكيفية التصرف إزاءها، ومتى يطلبون المساعدة الطبية المبكرة إذا رأوا إشارات لا يمكن السكوت عنها.

وقال "بويس": "قد يكون من السهل تجاهل الأعراض المبكرة لأنها لا تؤدي دومًا إلى الشعور بالشدة، وكلما تصرفت بشكل أسرع، كانت فرصة التعافي التام أفضل".

يُذكر أن 80 ألف بريطاني في المعدل يدخلون إلى المستشفيات إثر النوبات القلبية كل عام، ويبلغ معدل النجاة 7 من أصل كل 10.

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