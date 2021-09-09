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أمانة جدة تصادر أكثر من 53 طنا من الخضراوات والفواكه

من خلال متابعة 68 موقعاً داخل الأحياء بنطاق 19 بلدية فرعية

صادرت أمانة محافظة جدة منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي 2021م، 53 طناً من الخضراوات والفواكه من البسطات والعربات العشوائية، وذلك من خلال متابعة 68 موقعاً داخل الأحياء بنطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري ومعالجة الظواهر السلبية، قد أسفرت عن رصد 239 من العربات و66 بسطة عشوائية تُستخدم في البيع الجائل، وجرى تسليم الصالح من تلك الخضراوات والفواكه المصادرة إلى الجمعيات الخيرية.

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أمانة جدة تصادر أكثر من 53 طنا من الخضراوات والفواكه
سبق

صادرت أمانة محافظة جدة منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي 2021م، 53 طناً من الخضراوات والفواكه من البسطات والعربات العشوائية، وذلك من خلال متابعة 68 موقعاً داخل الأحياء بنطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري ومعالجة الظواهر السلبية، قد أسفرت عن رصد 239 من العربات و66 بسطة عشوائية تُستخدم في البيع الجائل، وجرى تسليم الصالح من تلك الخضراوات والفواكه المصادرة إلى الجمعيات الخيرية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
12:00 PM

أمانة جدة تصادر أكثر من 53 طنا من الخضراوات والفواكه

من خلال متابعة 68 موقعاً داخل الأحياء بنطاق 19 بلدية فرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صادرت أمانة محافظة جدة منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي 2021م، 53 طناً من الخضراوات والفواكه من البسطات والعربات العشوائية، وذلك من خلال متابعة 68 موقعاً داخل الأحياء بنطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري ومعالجة الظواهر السلبية، قد أسفرت عن رصد 239 من العربات و66 بسطة عشوائية تُستخدم في البيع الجائل، وجرى تسليم الصالح من تلك الخضراوات والفواكه المصادرة إلى الجمعيات الخيرية.

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